LALIGA EA SPORTS
Los árbitros harán declaraciones antes y después de los partidos de Liga
Los colegiados de Primera División tendrán la posibilidad de ofrecer declaraciones y permitirán la entrada de cámaras en sus vestuarios
¡Grandes novedades arbitrales en LaLiga 26-27! Las retransmisiones televisivas de la próxima temporada traerán consigo una pequeña revolución con respecto a los árbitros.
Según informa el diario ‘AS’, los colegiados de Primera División tendrán la posibilidad de ofrecer declaraciones antes y/o después de los partidos y, además, permitirán la entrada de cámaras en sus vestuarios.
La misma fuente explica que se trata de un acuerdo alcanzado entre la Federación Española, LaLiga y el sindicato arbitral -todavía debe ratificarse para que sea oficial-, en un cambio que permitirá mejorar la experiencia de la retransmisión audiovisual.
La posible reflexión pública de los árbitros se había convertido en tema de debate en los últimos años, donde las polémicas arbitrales ocupan portadas jornada tras jornada sin que los propios protagonistas puedan defenderse o incluso explicar sus decisiones.
Con este nuevo avance, los árbitros podrán hablar en las previas de los partidos de LaLiga EA Sports, así como a su conclusión. Sin embargo, lo harán siempre ante las televisiones con derechos, evitando así preguntas comprometidas.
Se trata de un acuerdo enmarcado en la renovación del convenio colectivo con la RFEF y que traerá también un gran beneficio para los colegiados. A cambio de acceder a hacer declaraciones, recibirán una contraprestación económica por la cesión de los derechos.
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