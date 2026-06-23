Comunicado oficial: El Real Madrid gana la batalla contra LaLiga

Jornada de comunicados en el Real Madrid. El conjunto blanco ha emitido un escrito en el que confirma que "el Tribunal Supremo ha confirmado definitivamente la nulidad de las decisiones adoptadas por el presidente de LaLiga que impidieron la participación de nuestro club en diversas reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de LaLiga celebradas durante 2022".

Ese año, el ente presidido por Javier Tebas impidió al Real Madrid estar presente en varias reuniones impartidas por el órgano de los derechos audiovisuales. También fue excluido el FC Barcelona, ya que ambos clubes acababan de anunciar la Superliga y la patronal lo veía como un riesgo para los intereses colectivos de LaLiga. La sentencia ya dio la razón al club blanco el pasado mes de abril, pero el Tribunal Supremo lo ha terminado de confirmar.

Comunicado oficial

El Real Madrid C. F. comunica que el Tribunal Supremo ha confirmado definitivamente la nulidad de las decisiones adoptadas por el presidente de LaLiga que impidieron la participación de nuestro club en diversas reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de LaLiga celebradas durante el año 2022.

La Sala Primera del Tribunal Supremo desestimó el pasado 10 de abril de 2026 el recurso de casación interpuesto por LaLiga y confirmó las resoluciones judiciales que declararon que dichas decisiones vulneraron los derechos de participación del Real Madrid y fueron adoptadas sin seguir el procedimiento legalmente exigible.

Lejos de aceptar este pronunciamiento, LaLiga promovió posteriormente un incidente de nulidad con el objetivo de cuestionar una sentencia ya firme en sus fundamentos. El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir dicho incidente y ha rechazado de forma expresa que este mecanismo pueda utilizarse para reabrir un debate jurídico ya resuelto por los tribunales.

Esta nueva resolución confirma definitivamente la corrección de la posición mantenida por el Real Madrid C. F. durante todo este procedimiento y pone fin a los sucesivos intentos de LaLiga de impugnar unas decisiones que han sido declaradas contrarias a Derecho.

El Real Madrid C. F. expresa su satisfacción por esta resolución judicial, que reafirma los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los clubes que integran las instituciones del fútbol profesional.