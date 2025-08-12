La medida de la RFEF para evitar las presiones a los árbitros

Este viernes empieza la temporada 2025-2026 con el partido entre el Girona y el Rayo Vallecano. Hace apenas un mes, de cara a esta nueva campaña, la Real Federación Española de Fútbol realizó una serie de cambios en el estamento arbitral para evitar situaciones vividas el pasado curso. Una de estas medidas corresponde en posponer lo más tarde posible el anuncio del colegiado encargar de dirigir cada uno de los encuentros.

Durante este verano, la RFEF ha tomado varias medidas para realizar una remodelación directa del Comité Técnico de Árbitros (CTA). En este sentido, Medina Cantalejo, Clos Gómez, Rubinos Pérez, Lizondo Cortés, González Vázquez y Lesma López fueron destituidos de sus cargos.

"Espero que esta nueva etapa que vamos a comenzar de la mano de todos los actores del fútbol español (LALIGA, los clubes, el nuevo sindicato de árbitros españoles), todos conjuntamente podamos caminar por la senda de la ayuda y de un nuevo tiempo para el mundo del arbitraje", expresó Rafael Louzán cuando se anunció el nuevo organigrama.

Ahora, el nuevo CTA está presidido por Fran Soto Balirac, a quien lo acompañan Marta Frías Acedo, David Fernández Borbalán, Eduardo Prieto Iglesias y Yolanda Parga con el objetivo de buscar "la coherencia y que haya más comprensión, con unidad de criterios", tal y como se propuso el presidente de la RFEF.

La elección de los colegidos para los partidos

La Federación ha anunciado este martes que el Comité Arbitral de la Competición Profesional (CACP), órgano de la RFEF que se encarga de las designaciones arbitrales del futbol profesional, publicará los equipos arbitrales de cada partido el día anterior de su disputa antes de las 16:00 horas de la tarde.

Serán los jueves cuando se conozcan los árbitros de los encuentros de los viernes, el viernes los del sábado y así sucesivamente. Esta medida, además, también afectará a LaLiga Hypermotion, que seguirá el mismo procedimiento que la Primera División.

De esta forma, se tratará de vivir situaciones como los vídeos difamatorios de cada jornada de Real Madrid TV o la de la final de Copa del curso anterior entre el Barça y el Real Madrid, cuando el enfrentamiento estuvo en duda por la inconformidad del conjunto blanco con los colegiados que habían sido elegidos para arbitrar el partido.