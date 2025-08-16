¿Por qué a los árbitros ya no se les conoce por sus dos apellidos?

La Real Federación Española de Fútbol y el Comité Técnico de Árbitros presentaron hace un par de días las novedades en el arbitraje español de cara a la nueva temporada 25/26 que arrancó este pasado viernes. Entre los diferentes cambios, destacan el nuevo uso del videoarbitraje, la creación de un cuerpo específico de árbitros VAR y la modificación de la aplicación de algunas reglas deportivas acorde a la FIFA, la UEFA y la IFAB.

Una novedad que pasó algo más desapercibida tiene que ver con las designaciones arbitrales. La Federación ya filtró hace unos días que no se conocerá al árbitro de cada partido hasta 24 horas antes de la fecha del encuentro. El objetivo no es otro que evitar las presiones a los colegiados por parte de equipos como el Real Madrid. Pero el pasado jueves se anunció una nueva medida que tiene como objetivo humanizar a los árbitros españoles.

Humanización del arbitraje

El presidente del CTA, Fran Soto, aseguró que dentro del organismo que dirige tienen "diferentes objetivos" y que "el primero de ellos es humanizar el arbitraje de cara a la sociedad". "El mundo del fútbol tiene que ver que los árbitros somos deportistas, somos parte del espectáculo y queremos que se hagan un poco más humanos. Debemos buscar herramientas para que ello sea así. Todos jugamos el mismo partido; los árbitros debemos respetar al máximo a todos los contendientes del mundo del fútbol y exigiremos ese respeto para nosotros", expuso.

¿Y cuál es esa herramienta que menciona Fran Soto? El presidente del CTA desveló que "en las designaciones arbitrales veremos un cambio bastante novedoso que sirve para humanizar el arbitraje". "Históricamente a los árbitros se les llamaba por sus dos apellidos (Alberola Rojas), y un cambio que hemos introducido para acercarnos a los tiempos y para humanizar la figura arbitral es que, a partir de ahora, en todas las designaciones de modo oficial a través de la RFEF y del CTA los árbitros llevarán su nombre de pila y su primer apellido (Javier Alberola)", comenzó diciendo.

"La sociedad funciona así en prácticamente cualquier ámbito y, personalmente, no veía razón para alejarnos de eso y seguir con algo que viene de tiempos pasados. Es posible que muchos árbitros no estén de acuerdo, pero es una decisión que creemos que va a servir para avanzar en ese objetivo de diálogo y de acercamiento al árbitro", concluyó Fran Soto.

Una medida que ya se ha ido aplicando en el arranque de la primera jornada liguera que dio comienzo ayer viernes, tal y como se observa en las publicaciones de la RFEF. Desde este momento, y a modo de ejemplo, Sánchez Martínez pasará a ser conocido como José María Sánchez, a Munuera Montero se le llamará José Luis Munuera y a Sesma Espinosa, Miguel Sesma.