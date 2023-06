Ancelotti: "El VAR está mal utilizado, es más, se utiliza demasiado"

El técnico blanco apuesta por su continuidad en una entrevista concedida a 'Il Giornale' "Se deberían incluir ex futbolistas y entrenadores que conocen mejor el juego", añade sobre el VAR

Carlo Ancelotti ha concedido una amplia entrevista en su país, en concreto a 'Il Giornale', donde habla en profundidad de su trayectoria y de su presente.

El preparador blanco es un enamorado de la capital española y parece descartar a corto plazo la opción de entrenar a Brasil: "Viajar por el mundo me enseñó a vivir y Madrid es la ciudad ideal", indica.

"Italia es el mejor lugar, aunque Madrid es la ciudad ideal. Londres y París son fantásticas, pero son demasiado exigentes. Mónaco tiene su cara bonita, Canadá es la naturaleza y la libertad para moverse... Me gusta vivir y no sobrevivir, por eso me siento bien en Madrid, tengo una relación espléndida con Florentino Pérez, y la vida aquí es mágica", comenta el técnico merengue.

Sobre el presente del fútbol y la implantación del VAR, Ancelotti comenta: "La tecnología debería haber facilitado el juego usándose sólo para acciones como los fueras de juego y para la tecnología de la línea de gol que, por cierto, aún no se ha implementado en España. De hecho, ha creado un grave precedente en el Espanyol-Atlético de Madrid, con un gol fantasma que llevó al descenso de uno de los equipos".

Y es que el veterano técnico es crítico con la nueva teconolgía: "El VAR ha quitado la potestad exclusiva al árbitro, tomando decisiones que no se ajustan al espíritu y realidad del juego. No hay objetividad sino decisiones personales. El VAR está mal utilizado, es más, se utiliza demasiado. Se deberían incluir ex futbolistas y entrenadores que conocen mejor el juego. En un fuera de juego, por ejemplo, un rodillazo o un pie no pueden invalidar la acción".

Otro de los temas candentes en la óptica madridista es el racismo tras el caso Vinicius. Para Ancelotti "el racismo es el mayor problema del futbol. Seguro. No puedo aceptar que el estadio se haya convertido en un sitio hostil, no puedo aceptar este clima de odio por la piel, por la religión, por la etnia de un jugador o de un entrenador".

Es más, añade que "en los cuatro años que viví en Inglaterra no tengo recuerdos de insultos a la persona. Sí recuerdo abucheos, pero nunca un ataque personal así. El odio hay que combatirlo, pero será un proceso largo. Parar los partidos cuando haya insultos racistas podría ser una solución, pero mientras no haya sanciones... Hay un juez en el campo que puede y debe intervenir. Aquí en España algo se está moviendo tras el caso de Vinicius, pero fui denunciado por un grupo valenciano por acusar a todo el público de Mestalla. Me disculpé pero el caso está abierto".

Carlo Ancelotti también critica el calendario del fútbol, muy sobrecargado: "El Real Madrid, entre Liga, Copa, Supercopa y Mundial de clubes, acaba la temporada con 73 partidos. Del 30 de diciembre al 12 de marzo jugamos sin parar, salvo una semana, desplazándonos entre Marruecos y Arabia. No puede seguir así".

El italiano resalta que "la salud de los futbolistas no importa, porque la UEFA lanza la nueva Champions con más equipos, la FIFA lanza un Mundial con más naciones, las ligas promueven la final de la Supercopa nacional de cuatro equipos. O se ponen de acuerdo entre ellos o la salud de los jugadores ya no importa".

Otra de las realidades del fútbol actual pasa por Arabia Saudí: "Ellos han entendido que el fútbol despierta mucho interés en la población, que hay una pasión creciente, y quieren llevar su campeonato al nivel de los torneos europeos. Podrían hacerlo".