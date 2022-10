Esta es la alineación del Real Madrid para el clásico

La baja de Courtois marca el once del Real Madrid para el clásico Los blancos quieren los tres puntos para liderar en solitario LaLiga

Día grande, día de clásico en el Bernabéu. Como ya es habitual, el Real Madrid ha dado a conocer el once con mucha antelación. La visita del Barça, líder de la competición, no ha cambiado los planes de Ancelotti, que apuesta por una alineación reconocible.

La baja más sensible, sin duda, es la de Courtois. Como ya hemos ido explicando durante la semana, el guardameta belga no se ha podido recuperar a tiempo de su Ciatalgia, por lo que ya no entró en la lista de convocados.

El técnico italiano, de este modo, ha elegido el siguiente once para intentar cambiar su dinámica contra el conjunto azulgrana, que hasta la fecha es negativa.

Esta es la alineación del Real Madrid

Lunin, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Kroos, Modric, Tchouameni, Valverde, Vini Jr y Benzema

Empatados a puntos en lo alto de la tabla, los blancos tratarán de hacerse fuertes en casa para recuperar el liderato y dejar tocado a su máximo rival, que tras el empate en Champions contra el Inter necesita cosechar un buen resultado en el Bernabéu.

A las 16:15 horas (CET) el mundo del fútbol se parará para seguir un clásico que se espera apasionante.