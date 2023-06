De Neymar a Mbappé: las carpetas que manejará Luis Enrique en el PSG

El técnico asturiano está cerca de convertirse en el nuevo 'dueño' del banquillo parisino tras la negativa de Nagelsmann En su llegada a París, deberá lidiar con diferentes temas como el estatus de Neymar o la posible salida de Mbappé

Luis Enrique, si nada cambia, va a ser el encargado de dirigir el proyecto deportivo de futuro del PSG. Desde la dirección deportiva del club parisino se considera que la figura del técnico asturiano es la idónea para aportar el impulso necesario a un equipo que sigue sin cubrir los objetivos deportivos marcados en los últimos años.

Su llegada no será sencilla. El técnico asturiano tendrá una gran responsabilidad en la planificación de la nueva temporada y también mucho trabajo para convencer a varios de los futbolistas de la actual plantilla para quedarse en algunos casos, o sacar el máximo rendimiento en otros.

¿Volverá Neymar a su máximo nivel?

El PSG no lo tiene nada claro con el jugador brasileño. La directiva es partidaria de su marcha pero el futbolista tiene poco mercado actualmente y tampoco está por la labor de una salida este verano. De esta manera, el conjunto parisino no puede permitirse tener a un jugador de su nivel desaprovechado y de ahí, la importancia de Luis Enrique.

El técnico asturiano lo entrenó en sus tres años en el banquillo culé y consiguió sacar su mejor versión en ellas. No obstante, en los últimos años, el brasileño parece más centrado en otros antes que en el futbol. En numerosas fotografías se le ha visto fuera de forma y no ha rendido de la mejor manera. Pero si alguien puede conseguirlo es Luis.

Desire Doue junto a Neymar en un partido entre el Rennes y el PSG de la Ligue 1 2022/23 | AFP

'Las idas y venidas' de Mbappé

El protagonista del mercado parece que puede volver a ser el francés. Hace una semana, se conoció que el ex del Mónaco comunicó al PSG su no continuidad con el equipo a partir de 2024. Esto ha provocado que por fin, el conjunto parisino se plantee su venta a pesar de que el francés continua diciendo que se quedará esta campaña.

En cualquier caso, Luis Enrique puede tener un papel importante en el desenlace del culebrón. Si se quedara, tendría el trabajo de sacarle su mejor versión y hacerle centrarse exclusivamente en el terreno de juego. Y, a la vez, en París esperan que pueda ayudar a convencerle de quedarse.

Kylian Mbappé | AFP

Los dos casos 'calientes' de la medular

En su llegada a París tendrá que manejar también diferentes temas de la plantilla actual. El juego de Luis Enrique se carateriza principalmente por un buen trato de balón y posesión, por lo que el medio del campo se antoja importante. En este sentido, dos de los futbolistas más importantes de esa demarcación podrían tener los días contados en París.

En primer lugar Verratti. El italiano es la pieza clave de la medular y uno de los mejores del mundo en su posición, pero parece que tiene sendas ofertas de Arabia Suadí que podrían llegar a tentarle. Si fuera así, habría que ver que hace el PSG y qué papel tiene el asturiano en intentar convencerle.

Otro tema es el de Fabián Ruiz. El español no ha cuajado su mejor temporada pero tiene nivel para jugar en París. No obstante, la relación que tiene con Luis Enrique podría no ser la mejor desde 2021. El español tenía un papel importante con el asturiano hasta ese entonces, pero a partir de ahí dejó de ir. En consecuencia, se especuló mucho sobre una posible mala relación entre ambos.

Los posibles fichajes

Con las incorporaciones de Ugarte, Asensio y Skriniar, el asturiano debe decidir qué demarcaciones más necesita reforzar el PSG. Con la salida de Ramos, la posición de central quedaría mermada aún con la llegada del ya ex del Inter. Además, la medular se antoja como uno de los puestos clave a reforzar.

Kane marcó contra Malta | Agencias

Además, deberá dar su opinión sobre las posibles incoporaciones de las que se está hablando. Con la salida de Messi, se habla sobretodo de una llegada de Bernardo Silva y la casi confirmada de Kang In Lee. Así mismo, en los últimos días se ha especulado sobre el interés del PSG en Harry Kane.