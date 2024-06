¡Oficial! Ethan Mbappé también abandona el PSG

A pesar de estar totalmente inmersos en la Eurocopa, las noticias sobre el mercado de fichajes no cesan. Después de que Kylian Mbappé y PSG separaran sus caminos tras siete temporadas, ahora ha sido turno para su hermano Ethan.

El pequeño de los Mbappé ha anunciado por sus redes sociales que no continuará en la disciplina parisina. Ethan, de tan solo 17 años, se formó y curtió en las categorías inferiores del conjunto parisino, hasta debutar con el primer equipo en la anterior temporada.

Sin embargo, el menor de los Mbappé únicamente ha diputado cinco partidos este curso con el primer equipo del PSG. Los pocos minutos, sumado a la salida de Kylian, han llevado a Ethan a tomar la decisión de no continuar en el primer equipo parisino.

Aunque todavía no se conoce el destino del mediocampista francés, los últimos rumores apuntan a que Ethan Mbappé seguirá su carrera profesional en la Liga Francesa.

EL MENSAJE DE ETHAN MBAPPÉ

"Con alma de niño y apoyo desde que nací, te descubrí con los ojos llenos de sueños. Fue hace casi siete años y yo estaba lejos de sospechar que íbamos a vivir juntos semejante aventura.

Fue el comienzo de siete años donde mi vida diaria y mi corazón vibraron rojo y azul. Siete años de encuentros que me marcaron para siempre. Siete años de recuerdos humanos y deportivos de valor incalculable. Desde mi infancia sin preocupaciones hasta mis primeros pasos como profesional, diste las mejores bases para el hombre y el jugador que aspiro a ser.

Por todo lo que me has dado, por toda la gente maravillosa que has puesto en mi camino y por la forma en que me has hecho crecer, en nombre del amor sincero que te tengo, te digo gracias y adiós PSG".