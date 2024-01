La 'DMB', el tridente que no quiere Luis Enrique

Analizando la nómina de delanteros que tiene el Paris Saint-Germain, no es de extrañar que muchos consideren a la 'DMB' el mejor tridente que Luis Enrique puede alinear sobre el verde. Ousmane Dembéle y Bradley Barcola en los costados y Kylian Mbappé en la punta de ataque. Jóvenes, rápidos, con desborde y mucho 'veneno', son tres 'balas' que tienen la capacidad de decantar partidos por sí solos. Sin embargo, no es el tridente que quiere el asturiano.

Así de claro lo dejó en la rueda de prensa previa al partido contra el Brest al ser preguntado por los tres delanteros: "No, no es el trío más fuerte y no espero que sea el indicado", explicó el técnico. "Si queremos ganar todos los títulos, necesitamos a todos los atacantes y deben ser aún mejores", completó, apostando por involucrar al máximo a todos sus efectivos en ataque.

Y tiene bastante razón. Lo cierto es que la brecha que hay entre las cifras que registra Mbappé con las de Dembélé o Barcola es imponente. Mientras la estrella del PSG suma 28 goles y 6 asistencias en 26 duelos, el ex del Barça solo ha visto portería en una ocasión, aunque ha explotado más su faceta de asistente (8 pases de gol en 22 partidos). En cuanto al ex del Lyon, ha visto portería en dos ocasiones y ha repartido tres asistencias en 22 choques.

Mbappé y Dembélé, celebrando un gol con el PSG / EFE

La intención de Luis Enrique siempre ha sido la misma, que cada jugador de el máximo y rinda lo mejor posible. "Mi objetivo es que todos los jugadores progresen, ya sean jóvenes o veteranos. Quiero jugadores que quieran darlo todo", recalcó.

LOS OTROS DELANTEROS

Sin embargo, aún no ha dado completamente con la tecla para lograrlo. Más allá del actual tridente, las sensaciones que dejan el resto de atacantes del equipo no son muy destacables. Empezando por Marco Asensio, el balear no ha tenido suerte en su primer año en el PSG. Una lesión en el pie con la Selección Española le apartó de los terrenos de juego y no pudo afianzarse en el once. Ahora, poco a poco, está sumando protagonismo a base de buenas actuaciones en la mediapunta.

Randal Kolo Muani y Gonçalo Ramos, que costaron un buen dinero el pasado verano, 95 y 65 millones de euros, respectivamente, tampoco han logrado explotar su mejor versión en París. Ninguno de ellos ha conseguido ser titular indiscutible y muchas veces tienen minutos residuales o directamente ni participan. Si Luis Enrique logra recuperar su mejor versión, el PSG notará un buen empujón en este segundo tramo de temporada.

Kolo Muani, durante un partido con el PSG / EFE

Finalmente, el caso de Hugo Ekitiké. El ariete de 21 años, que llegó cedido el verano de 2022 (con compra obligatoria en 2023 de 28,5 millones de euros) tan solo ha disputado 8 minutos en lo que va de temporada y no entra en una convocatoria desde el pasado 3 de septiembre.