¡Maguire, al West Ham por 35 millones de euros!

Según 'The Athletic', el acuerdo es total entre los dos clubes y el central jugará en los 'hammers' de Londres Tras una etapa en el Manchester United marcada por los errores y las polémicas, Maguire abandona Old Trafford

El West Ham ha llegado a un acuerdo para fichar al defensa del Manchester United, Harry Maguire, por 30 millones de libras, casi 35 millones de euros.

Según 'The Athletic', el club londinense había ofrecido 30 millones de libras esterlinas por Maguire, y esa suma ahora ha sido aceptada.

El equipo de David Moyes está buscando refuerzos en defensa después de vender a Declan Rice al Arsenal en un acuerdo por valor de 105 millones de libras, mientras Maguire espera relanzar su carrera como 'hammer' tras una ultima etapa muy polémica a las órdenes de Erik ten Hag.

El central de 30 años de edad apenas jugó en 16 encuentros en la Premier League la temporada pasada, con Lisandro Martínez, Raphaël Varane y Victor Lindelof por delante en cuanto al centro de la zaga de los 'red devils'.

El internacional por Inglaterra también fue relevado de la capitanía del Manchester United a principios de este verano, una decisión que le ponía prácticamente en el mercado.

'The Athletic' señaló que Maguire, con contrato hasta 2025, esperaba quedarse en el 'ManU' y luchar por un puesto en el once de Old Trafford, pero el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, indicó que la falta de minutos en el United podría afectar a su carrera internacional.

Maguire se unió al Manchester United procedente del Leicester por 80 millones de libras esterlinas en el verano de 2019, pero el club buscaba deshacerse de jugadores este verano tras fichar a Andre Onana, Mason Mount y Rasmus Hojlund.