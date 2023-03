Antonio Conte se sincera: "Sobrestimé mi cuerpo"

El técnico del Tottenham Hotspur reaparece tras su operación en la vesícula biliar que lo apartó unas semanas de los banquillos El italiano reconoce que infravaloró el tiempo de recuperación necesario

Antonio Conte, técnico del Tottenham Hotspur, reconoció que no le dio la importancia necesaria a la recuperación tras la operación de vesícula biliar a la que se sometió hace unas semanas y admitió que sobrestimó su cuerpo.

"Quería volver después del partido contra el Sheffield United, pero el doctor me frenó y me dijo que tenía que esperar. Quería volver lo antes posible, pero tenía que respetar lo que me decía el doctor", dijo Conte, que, tras la operación, reapareció en la ida de octavos contra el Milan, antes de ausentarse durante varios partidos.

"Los médicos estaban muy preocupados tras el partido contra el Milan. Por eso no he podido volver hasta ahora. Ahora estoy bien".

"Seguro que infravaloré el tiempo de recuperación tras la operación. Por mi sentido de la responsabilidad quería volver lo más pronto posible, así que también sobrestimé mi cuerpo. Ahora me encuentro mejor, he recuperado energía. Aún me queda peso por ganar, pero el resto está bien", añadió.

El Tottenham tendrá que remontar este miércoles al Milan el 1-0 de la ida si quiere seguir vivo en la Champions.

"Si me preguntas si quiero ganar la Champions League te digo que sí. Pero luego está la realidad y es que tenemos que ir partido a partido. El obstáculo de mañana es el Milan, el campeón de Italia, un gran equipo al que tenemos que ganar por dos goles si queremos estar en cuartos".