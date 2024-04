Alarma Haaland en el City: "No creo que sea mucho, pero..."

Erling Haaland ha sido el gran protagonista del Manchester City en las horas previas del partido de FA Cup contra el Chelsea. El ariete noruego tuvo que retirarse en la prórroga del partido de Champions League contra el Real Madrid por unas molestias musculares, unas dolencias que no le han permitido entrar en la convocatoria del crucial partido en Wembley.

El Manchester City afrontaba el partido contra el Chelsea como una gran oportunidad para resarcirse de la eliminación europea contra el Real Madrid. Sin Champions, los ciudadanos se centraban ahora en conseguir pasar a la final de la FA Cup para, después, volcar sus energías en conquistar la cuarta Premier League consecutiva.

Sin embargo, las malas noticias parece que se acumulan para los ciudadanos. Erling Haaland, que se tuvo que retirar en la prórroga del partido de Champions por dolencias físicas, tampoco estuvo presente en el partido de FA Cup contra el Chelsea. El ariete noruego no se ha recuperado a tiempo, aunque se desconoce cuándo podrá ser su vuelta.

Pep Guardiola habló en la previa del partido sobre el estado físico de su delantero: "Haaland está lesionado. No creo que sea mucho, pero por hoy no puede. No sé si volverá para el próximo partido...", explicó. Su vuelta se prevé necesaria para que el Manchester City pueda alzar el vuelo en este tramo final de temporada.