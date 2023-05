El punto del morbo en el pádel

La mayoría prefiere la ventaja porque da más opciones de ganar el juego y el factor suerte tiene menos peso Pero muchos reconocen que el punto de oro ofrece un plus de espectáculo para el espectador

Ya hace tres años y medio que en las pistas de los torneos de World Padel Tour no se escucha el árbitro formulando aquella conjunción que forman la palabra “ventaja” junto al nombre de un jugador o jugadora. Ahora ya solo se escucha “punto de oro”. Llegó para quedarse. El mundo del pádel se alzó aquel inicio de 2020 contra una medida que suponía un cambio drástico en las normas del deporte.

Algunos se mantienen firmes en sus pensamientos y otros se han cambiado de barco tres años después. World Padel Tour sigue apostando firmemente por esta norma, A1 Pádel también y hasta algunas federaciones autonómicas (entre ellas, la catalana) han decidido aplicarla.

De momento, en su segundo año de vida, Premier Padel mantiene el formato tradicional. “Yo pensaba que no iría bien, que sería una mala decisión. Pero me ha acabado gustando. Le da vidilla al pádel”, comenta Lucía Sainz. “Morbo sería la palabra correcta”, añade. Como todo en la vida, la perspectiva y el prisma desde donde lo miras, cambia la opinión.

Paquito y sus dos puntos de vista

“Como espectador del pádel, el punto de oro le da un toque de personalidad muy necesario. Pero no te engaño, como jugador no me gusta. Yo he crecido jugando con deuce y ventaja”, explica Paquito Navarro.

La norma es la norma y en eso se basan las opiniones de muchos de los jugadores consultados por Sport. “Prefiero la ventaja porque ha sido así toda la vida. Las reglas de un deporte los son durante toda la vida”, resume Juan Lebrón. Para el espectador y para el organizador, el punto de oro es más atractivo.

La importancia del restador

El punto de oro ha variado el paradigma de los puntos importantes al resto. Con el sistema de ventajas, el que restaba en los puntos más decisivos era el jugador del revés. Excepto en el 15-40 o 40-15. Ahora, un jugador de drive también coge responsabilidades. “Es un tema más que tenemos en cuenta en los entrenamientos. Tanto a nivel de juego como psicológico”, afirma Ferran Insa. “Para los que podemos llegar a jugar partidos en sesión de mañana y sesión de tarde nos ayuda a hacer los partidos un pelín más ágiles. Recorta unos quince minutos la media de los partidos”, añade el jugador catalán.

Más favorables a la ventaja

“Creo que el punto de oro favorece mucho a un estilo determinado de juego. A los jugadores que tienen mucha pegada, a los que juegan a menos tiros, a los que juegan con un juego más directo. La ventaja obliga al final a jugar un poco más”, analiza Sanyo Gutiérrez.

Paquito celebra un punto en Bruselas | World Padel Tour

“Al final una pareja que no esté jugando tan bien puede tener suerte en una bola de oro que sale al cincuenta cincuenta. Si al final la gana, gana el juego. En la ventaja el que es más constante en el partido es mucho más probable que gane”, añade en esta línea Mike Yanguas.

A nivel de espectáculo, todo el mundo entiende que la norma ayuda a hacer más atractivo este deporte. “Yo vengo del tenis pero ya jugaba con punto de oro en Estados Unidos. Me encaja en la forma que tienen de ver las cosas. A mi me encanta. es muy atractivo”, concluye Marina Guinart, número 1 del ránking catalán. Poca agua clara entre jugadores y jugadoras, que no les acaba de gustar pese a llevar más de tres años con esta norma.

Una espinita clavada en World Padel Tour

A los jugadores no les gustó como lo propuso World Padel Tour y siguen recordando ese 2020. “Fue una decisión unilateral, no nos consultaron a los jugadores. Yo soy partidario del sistema de ventajas”, recuerda el andaluz Paquito Navarro.

El torneo de Marbella que abría la temporada de ese año fue un antes y un después. Precisamente, Paquito fue quien se alzó con el título junto al brasileño Pablo Lima. Dos años más tarde, nació el circuito Premier Padel y con él un nuevo paradigma: en los torneos del circuito que promueve la Federación Internacional, se juega con ventajas. La organización hizo votar a los jugadores. “Soy de ventaja. Eso es el pádel de siempre. Sobre todo porque es lo que la mayoría votamos y por eso se hace así en Premier Padel. Es una decisión de los jugadores y eso tiene mucho peso para mí”, comenta Alejandro Galán, número 1 del pádel mundial y presidente de la asociación de jugadores.

Belasteguín y las votaciones

“A mi me gusta más la ventaja. Cuando se votó en la asociación de jugadores para Premier Padel voté por la ventaja. La ventaja hace que la pareja que juegue bien tenga más posibilidades durante el tiempo de ganar el partido”, añade Fernando Belasteguín.

“Ahora que las chicas jugaremos en el circuito Premier se me hará muy raro volver para atrás”, relata Marina Guinart, que es partidaria de jugar con punto de oro.

“En cualquier deporte, cuando cambias normas, a todo el mundo le cuesta mucho. Parece un sacrilegio cambiar algo del reglamento. Para mí, le da vida al deporte y capacidad de mejora y adaptación”, resume Ferran Insa.