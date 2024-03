Roberto Delorenzi y Lide Urrestarazu, primeros ganadores de las Merrell Skyrunner® World Series 2024 en Acantilados del Norte

Acantilados del Norte Skyrace ha coronado al suizo Roberto Delorenzi (Brooks Running) y a Lide Urrestarazu (Euskal Selekzioa) como los vencedores de la primera prueba de la temporada 2024 de las Merrell Skyrunner® World Series. La Isla de la Palma ha sido el gran escenario de una carrera de puro skyrunning que ha contado con una elevada presencia de corredores de élite.

Con la participación de 350 corredores, la competición ha ofrecido un espectáculo excepcional entre los paisajes montañosos del norte de la isla. El desafiante circuito de 29 kilómetros y 2.200 metros de desnivel ha llevado a los corredores por los históricos senderos y acantilados de la costa norte de La Palma, ofreciendo fuertes subidas, rápidos descensos y vistas espectaculares al mar.

RÉCORD MASCULINO Y FEMENINO

Con el cartel de lujo de corredores y corredoras de élite que había, ya se podía suponer que podía caer el récord de Manuel Merillas (2 horas 40 minutos 45 segundos) y el de Ragna Debats (3 horas 27 minutos 21 segundos), ambos conseguidos en la edición 2022. Así ha sido, y tanto de Delorenzi como Urrestarazu han destrozado el récord de la prueba. El suizo ha cruzado la meta con un tiempo final de 2 horas, 31 minutos y 41 segundos, mientras que la atleta vasca lo ha hecho con 3 horas, 4 minutos y 39 segundos.

Delorenzi ha liderado la carrera desde el inicio, imponiendo un fuerte ritmo (ritmo final de 5:14 km/hora) y ha pasado por los tres puntos de control (Don Pedro, Franceses y Gallegos) en primera posición. Por detrás, un grupo de corredores separados por pocos segundos, formado por el francés Frederic Tranchand (Scott Running), Alain Santamaria (Salomon), Dimas Pereira (Asics Running), Alex García (Brooks Running), Alejandro Forcades (NNormal), Daniel Osanz (Adidas Terrex), Manuel Merillas (New Balance) y Aritz Egea (Domusa Teknik-Lana).

En la segunda parte de la prueba, el leonés Merillas ha ido remontando posiciones hasta ponerse en tercera posición, muy cerca de Tranchand. En el tramo final ha conseguido superarlo para entrar en segunda posición. Daniel Osanz también ha hecho una gran remontada y finalmente ha sido el tercer clasificado por delante del francés del equipo de Scott Running.

En categoría femenina, la joven Lide Urrestarazu se ha puesto en cabeza cerca del km 10 por delante de la también corredora vasca, Ohiana Kortazar, y la navarra Naira Irigoyen (A4XKM-Salomon). Urrestarazu ha mantenido el liderato en todo momento hasta la meta situada en Barlovento. Irigoyen ha sido la segunda clasificada, a menos de dos minutos de la vencedora, y Kortazar se ha llevado la medalla de bronce.

Ranking Acantilados del Norte 2024 / ©Acantilados del Norte

EL ENTUSIASMO DE LOS VENCEDORES

El corredor suizo del Brooks Running, Roberto Delorenzi, ha afirmado después de victoria que “estoy muy contento con el tiempo final, he sufrido mucho y en la mitad de la carrera he notado la presión de los perseguidores, pero he podido mantener mi ritmo. Ha sido mi primera vez en la isla de La Palma, estoy muy contento de estar aquí y me gusta mucho el estilo de las Islas Canarias. Durante la carrera tienes que estar concentrado para ver donde pones los pies, pero puedes disfrutar de los preciosos paisajes mientras estás corriendo y espero volver el año que viene”.

Por su parte, la flamante ganadora Lide Urrestarazu ha asegurado que “no me esperaba para nada ganar, aunque entrenando me encontraba bien últimamente, pero ha sido la primera prueba que competía a nivel nacional e internacional y había rivales muy potentes. En la carrera desde el principio me he encontrado cómoda y me he puesto en cabeza en el kilómetro 10 y he aguantado ahí. Ha sido una carrera muy bonita con tramos espectaculares, dura y rompe piernas, pero preciosa”.

Los ganadores, Roberto Delorenzi y Lide Urrestarazu / ©Antton Guaresti ©Skyrunner® World Series

UNA CARRERA SALVAJE Y DE GRAN BELLEZA

Acantilados del Norte SkyRace es una de las carreras más salvajes que existen actualmente, sobre todo por los parajes que se pueden contemplar durante un recorrido que es muy conocido por los senderistas de la Isla de La Palma. En concreto, se trata del sendero GR 130 (Camino Real de la Costa), ubicado en la parte norte.

Acantilados del Norte es una carrera lineal que sale de Santo Domingo de Garafía y termina en Barlovento. El recorrido de 29 km bordea la costa norte de la isla de La Palma, adentrándose y ascendiendo por los cañones y acantilados costeros, con un desnivel total de 2.250 metros.

Ohiana Kortazar y Lide Urrestarazu en un momento de la carrera / ©Antton Guaresti ©Skyrunner® World Series

El director de la carrera, Jairo Ponce De Leon, ha afirmado que “hemos visto un muy buen nivel en la carrera, los élites han dado todo un espectáculo, con récord femenino y masculino que da que hablar por sí solo. Estamos muy contentos de albergar la primera carrera de las Merrell Skyrunner® World Series y esperamos verlo nuevamente en 2025”, ha concluido.

El representante de Skyrunner® World Series, Andrés Olivera, ha apuntado que “estamos muy contentos por el nivel que hemos tenido, aunque al principio el tiempo no nos ha acompañado sobre todo para el montaje inicial, pero al final ha salido todo bien y creo que la gente está contenta. La élite ha dado un espectáculo tremendo y esperamos que todos los participantes se vayan con una sonrisa en la cara”, ha añadido.

La próxima carrera de las Merrell Skyrunner® World Series será el sábado 6 de abril con la Calamarro Skyrace que tendrá lugar en Benalmádena (Málaga). Después la competición continuará en diversos destinos en América, Europa y Asia.

Los resultados generales de Acantilados del Norte SkyRace 2024 se pueden ver en: https://fitters.es/resultados/acantilados-del-norte-by-dynafit-2024/

El calendario de pruebas 2024 de las Merrell Skyrunner® World Series se puede consultar en: https://www.skyrunnerworldseries.com/races/