“España está entre los 10 países más representados en un Campeonato del Mundo IRONMAN”

The IRONMAN Group anunció recientemente que Marbella será la sede del Campeonato del Mundo de Triatlón VinFast IRONMAN 70.3 en 2025. Un evento internacional que pone a la ciudad andaluza, desde ya, en el foco del deporte internacional. Para conocer más a fondo sobre qué ha llevado a la organización a elegir esta localidad, hemos charlado con Diana Bertsch, Senior Vice President de World Championship Events, y con Agustí Pérez, director regional de la compañía en el Sur de Europa.

Marbella será la primera ciudad española en acoger el Campeonato del Mundo de Triatlón VinFast IRONMAN 70.3 ¿Por qué se ha elegido esta ubicación?

Diana Bertsch: Marbella ha demostrado constantemente que tiene todos los atributos para ser sede de un campeonato mundial. La ciudad ha acogido eventos IRONMAN 70.3 con éxito desde 2018, y el año pasado acogió el Campeonato Europeo de TriClubs IRONMAN 70.3 2023, que dio la bienvenida a más de 1.500 atletas y 220 clubes de triatlón. Además, es un destino que capturará la imaginación de nuestros atletas internacionales que compiten en IRONMAN 70.3: es hermoso y glamuroso, con un recorrido digno de un campeonato mundial que desafiará y recompensará a los atletas en igual medida. La ciudad tiene un historial demostrado de celebración de eventos deportivos internacionales y, al ser un centro turístico muy animado, significa que a nuestros atletas y a sus espectadores no les faltarán lugares donde comer, alojarse y descubrir.

La 6ª edición del IRONMAN 70.3 Marbella se celebrará en Marbella el 27 de octubre de 2024. ¿Esperan que venga un mayor número de triatletas de lo habitual para conocer la región e intentar clasificarse para 2025?

Agustí Pérez: La carrera de octubre será sin duda el momento para que los atletas ya clasificados practiquen en un recorrido similar y en condiciones parecidas a las que se encontrarán el año que viene, y una oportunidad temprana para conseguir una de las plazas clasificatorias si aún no se han asegurado su plaza. En este momento es demasiado pronto para decir exactamente cuántos atletas esperamos, pero históricamente siempre hay un mayor interés y conciencia internacional en torno a una carrera cuando se ha convertido en destino del Campeonato del Mundo.

Hay algunas especulaciones sobre la prueba ciclista, ya que la prueba regular tiene casi 1200 metros de desnivel, ¿tenéis ya decidido el circuito ciclista?

A.P.: Todavía estamos trabajando en los detalles exactos del recorrido del Campeonato del Mundo de Triatlón VinFast IRONMAN 70.3 de 2025 e informaremos a los atletas cuando tengamos los mapas del recorrido. Naturalmente, los atletas pueden esperar similitudes con el actual recorrido del IRONMAN 70.3 Marbella.

Diana, llevas más de 20 años formando parte de IRONMAN, ¿el ADN sigue siendo el mismo? ¿Los mismos valores de superación?

D.B.: Nuestra creencia fundamental siempre ha sido que "Anything is Possible®" "Todo es posible" en español; los triatlones IRONMAN son una declaración de excelencia, pasión y compromiso. Son una prueba de resistencia física y perseverancia, pero creemos que cualquiera con la mentalidad adecuada puede superarla. Son una celebración de lo que podemos conseguir cuando superamos los límites, y la creencia de que ningún sueño es demasiado grande. Esta creencia siempre estará entretejida en nuestro ADN, e impulsa la pasión de nuestros equipos por ofrecer experiencias que cambien la vida de nuestros atletas que han trabajado tan duro para llegar hasta aquí.

Así pues, ¿cualquiera puede participar en una prueba IRONMAN con la preparación adecuada?

D.B.: Creemos en ser abiertos y accesibles para todo el mundo y en que, con la mentalidad y la preparación adecuadas, cualquiera tiene las capacidades necesarias para completar un triatlón IRONMAN o IRONMAN 70.3. Estas carreras son una gran hazaña de resistencia mental y física y pueden ser un vehículo para una experiencia que cambie la vida. Los atletas deben asegurarse de que pueden dedicar tiempo a un plan de entrenamiento y llevar a cabo todos los preparativos necesarios para tener las máximas posibilidades de realizar una carrera magnífica y segura. Disponemos de una amplia gama de recursos en nuestro sitio web para los que corren por primera vez un IRONMAN o un IRONMAN 70.3: https://www.ironman.com/first-timers

Entre las 47 carreras IRONMAN programadas en el mundo para 2024 hay opciones de conseguir plazas para los Campeonatos del Mundo IRONMAN VinFast de 2025, ya sea en Niza, Francia o en Kona, Hawaii, en varias carreras de España. ¿Se trata de un aliciente adicional para los triatletas?

A.P.: IRONMAN Vitoria-Gasteiz ofrecerá plazas clasificatorias para el Campeonato del Mundo IRONMAN VinFast 2024 en Niza el 22 de septiembre (para mujeres) y en Kailua-Kona el 26 de octubre (para hombres). Este año IRONMAN Calella-Barcelona el 6 de octubre ofrecerá plazas clasificatorias para 2025 en Niza (hombres, fecha por confirmar) y Kailua-Kona (mujeres, fecha por confirmar). Las plazas clasificatorias para los Campeonatos del Mundo son sin duda un atractivo adicional para los triatletas, especialmente ahora que Niza es la doble sede del Campeonato del Mundo VinFast IRONMAN, ya que significa que los atletas españoles pueden competir más cerca de casa a nivel de campeonato del mundo.

Y cada vez hay más atletas españoles...

A.P.: Sí, nuestra comunidad de atletas españoles es extremadamente apasionada, y no hace más que crecer; por ejemplo, desde 2021, España ha estado constantemente entre los 10 países más representados en un Campeonato del Mundo IRONMAN, y las cifras actuales de 2024 indican que esta tendencia está aquí para quedarse. No me cabe duda de que la celebración del Campeonato del Mundo IRONMAN 70.3 VinFast 2025 en Marbella no hará sino aumentar esta pasión por el deporte.

¿Qué pueden esperar los atletas que vendrán a competir a Marbella y Andalucía?

A.P.: Marbella es uno de esos destinos a los que siempre apetece volver. Su clima privilegiado durante todo el año, la ubicación entre Sierra Blanca y el Mar Mediterráneo, los innumerables planes turísticos que se pueden realizar, así como su rica gastronomía harán que los participantes del Campeonato del Mundo VinFast IRONMAN 70.3 2025 vivan una inmersión total en la cultura andaluza que disfrutarán con amigos y familiares.