Llamamiento a los socios: Monjtuïc no es un destierro

Atención a esta cifra: 16.684 socios. Merece una profunda reflexión y, al mismo tiempo, nos obliga a hacer un llamamiento a los barcelonistas. Se ha encendido la luz de alarma y es cuestión de reaccionar. Estamos preocupados y sorprendidos. Preocupados porque, hasta la fecha, solo se han tramitado 16.684 abonos para ir a Montjuïc. Sorprendidos porque, aunque reconocemos que el viaje al Estadio Olímpico será duro, nunca podríamos imaginar una respuesta tan pobre a un mes del inicio de la Liga.

Pero no perdamos la esperanza, porque los culés siempre reaccionan ante la adversidad y ahora, más que nunca, toca estar al lado del equipo campeón de Liga. No valen excusas ni renuncias. El Barça necesita a su afición, hay que realizar un esfuerzo para no dar ventaja a los rivales y perder la ventaja del jugador número 12.

Si la pasada temporada el Camp Nou batió el récord de asistencia media en los estadios de Primera con 83.498 espectadores, 26.854 más que el Bernabéu, no puede ser que la próxima campaña no se llene Montjuïc con una capacidad de 50.000 aficionados. Nos consta que la directiva está preocupada por el poco éxito de la campaña de abonos, a pesar de haber reducido los precios. Incluso está dispuesta a rebajar las entradas del primer partido de Liga contra el Cádiz en la segunda jornada al 50%. Los socios no pueden ser insensibles al problema. Cuesta entender que, de los 90.000 abonados, menos del 20% se hayan apuntado para continuar apoyando al campeón.

Xavi y los jugadores no se merecen una respuesta tan fría. Apelamos a la sensibilidad del socio culé para que recapacite y no se conforme con verlo por la tele. No se puede pasar de un año de récord a un año de deserción. El equipo necesita el calor de la afición; el Barça siempre ha presumido de tener la mejor afición del mundo, ahora toca demostrarlo. Sabemos que pedimos un esfuerzo al socio, pero tenemos la esperanza de que, al menos, se alcance la cifra de 25.000 abonados.

Hay un dato que todavía pone más en evidencia los 16.684 abonados barcelonistas registrados hasta la fecha. En la temporada 2007/2008, cuando el Espanyol jugaba en Montjuïc, el club blanquiazul llegó a tener 26.514 abonados. No es cuestión de hacer comparaciones, pero parece que el socio del Barça no ha tomado conciencia de la situación actual ni del problema que se avecina si no se soluciona a tiempo. Montjuïc no es un destierro ni un exilio, solo una transición para tener el mejor campo del mundo. El premio bien vale el esfuerzo de un año de sacrificio.