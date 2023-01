Impecable partido del Barça en Vitoria

LA SERIEDAD AL PODER

De lo mejorcito de la temporada. El Barça, tras la derrota ante el Efes, era consciente de que en la casi imbatible pista del Baskonia debían completar un partido serio, duro y con buenos porcentajes de tiro. Además, los blaugranas, sabedores que a su rival le gusta correr al contrataque, cargaron una vez tras otra el rebote ofensivo.

El resultado de ese constante esfuerzo fueron los 18 rebotes capturados en ataque, por 17 en defensa de los vitorianos, y que marcó en buena medida el resultado final. Para ganar a los de Peñarroya fue preciso que el juego colectivo del Barça se doctorara, con paciencia, cabeza y 19 asistencias, y que nunca se pusiera nervioso pese a todos los intentos del Baskonia para hacerse con el ritmo del partido. Los blaugranas contaron con unas rotaciones perfectas. Mientras que los locales eran capaces de plantar cara al Barça con sus titulares, cuando su técnico daba relevos el rendimiento del equipo bajaba.

Por el contrario, Jasikevicius seguro que está encantado con la aportación de todos sus hombres, ya que, jugara quien jugara, el juego no se resintió en absoluto. No puedo olvidar que otro aspecto vital fue la defensa. Un primer cuarto, espectacular por ambas partes con un 28-28, dio paso a un Barça más centrado detrás, que maniató al Baskonia y sólo le dejó anotar 50 puntos en los restantes tres periodos.

SUPERIORES EN TODO

El equilibrio blaugrana entre su juego interior y exterior fue definitivo. El retorno de Satoransky fue un alivio pero, esta vez, su complemento vino de la mano de un explosivo Jokubaitis, se reivindicó, y no tanto de Laprovittola. También, piezas como Higgins, Abrines y, cómo no, Kalinic -9 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias-, acabaron de borrar de la pista a todo el perímetro baskonista, que no gestionó nada bien la línea de tres. Pero, también los “grandes” de Jasikevicius estuvieron finos.

De menos a más, cómo tantas veces, apareció Mirotic. Pero, durante muchos minutos, el dúo Sanli-Da Silva, o un contundente Nnaji, mantuvieron a raya a sus rivales, que no juegan cerca del aro y buscan en el 1x1, de fuera a dentro, romper a sus pares. El Baskonia cambió siempre en los 2x2, y el Barça aprovechó todas estas superioridades. El triángulo Giedraitis- Sedekerskis-Hommes, fue lo más destacable de un conjunto local que se desinfló en el tramo final del partido, mientras que el Barça aguantó todos los tirones y llegó más fresco y convencido de la victoria. Howard, pese a que mucha gente quería que hiciese un partido estelar, no tuvo su día. Venía de superar un contratiempo físico y su ansiedad, y la defensa del Barça, lo acabó desquiciando. Una victoria de mérito que, dentro de la montaña rusa de resultados, refuerza al equipo y también a su trabajo diario.

LOS BLAUGRANAS NO DIERON NNGUNA OPCION AL BASKONIA

JOKUBAITIS VUELVE A LEVANTAR CABEZA

Una gran noticia para Saras. Tras muchas jornadas con un rendimiento gris, el base lituano echó mano de ambición y carácter para completar un partido de mucho nivel. Tener un relevo así para Satoransky da mucha tranquilidad al equipo.

EL BASKONIA PECO DE DEMASIADA ANARQUIA

Lanzar más de tres que de dos, pese a que no tengas un gran juego interior, sólo se entiende si acabas teniendo buenos porcentajes. No fue el caso. Puede que si hubieran circulado mejor la pelota, hubieran jugado mejor.