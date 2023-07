Hay que competir en la Champions sin excusas

Se acaban las vacaciones. El vestuario de la Ciutat Esportiva Joan Gamper vuelve a tener actividad. A partir de hoy los jugadores irán volviendo poco a poco a la rutina habitual de los entrenamientos y los días de permiso extra que hayan acumulado con sus selecciones marcarán la fecha exacta.

Este año no hay revolución en el equipo ni hay excesivas caras nuevas, por fin podemos empezar a decir que la plantilla del Barça se ha estabilizado y se ha acabado el baile de nombres y de fichajes. El mercado está siendo tranquilo y de momento han llegado ya oficialmente Gundogan e Íñigo Martínez. A Vitor Roque y a Oriol Romeu les toca esperarse un poco más. Son jugadores que vienen a cubrir bajas concretas y a dar a Xavi una amplitud extra en el equipo, pero el equipo no cambia su columna vertebral.

Es por eso que las expectativas de la afición son más altas: el equipo ya ha demostrado que en LaLiga sabe competir pero ahora toca ya de una vez explicarle de nuevo a Europa que el Barça y su manera de entender el fútbol han regresado a la máxima competición continental.

Es cierto que Xavi cogió el equipo con la Champions atragantada y en su primer año completo, entre lesiones y unos ánimos tocados, el equipo no fue capaz de competir en Europa, de hecho no fue capaz de hacerlo ni en Europa League.

Toca hacer borrón y cuenta nueva y empezar la Champions desde el bombo uno, sintiendo que el equipo tiene que optar a lo mismo que sus compañeros de bombo como el Manchester City, el Bayern de Múnich o el PSG.

Ese será el trabajo de Xavi desde el día uno, ser capaz de hacer que el equipo entienda que ya no valen excusas y que no vale solo con ser regular si no también con ser certero cuando hace falta. La pretemporada servirá para empezar a calibrar al equipo, hay clásico el 29 de julio en Dallas. Apuntamos la fecha.