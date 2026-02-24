Fichajes con temporizador y menor riesgo

Más fichajes que nunca en el mercado de invierno del fútbol base del Barça. Joaquín Delgado, Onstein, Pacífico y Hamza Abdelkarim han sido contratados para formar parte del Barça Atlètic mientras que Ajay Tavares y Álex González son refuerzos para el Juvenil A.

Excepto en el caso de Joaquín Delgado la contratación de todos ellos hay que mirarla con una visión a medio y largo plazo y no con la idea de lograr mejorar de inmediato el nivel del segundo y el tercer equipo. Son jugadores que llegan para crecer, adaptarse y optar en un futuro a saltar al primer equipo. En caso de no lograrlo también pueden ser operaciones positivas si se logra traspasarlos a un buen precio en el caso de que exhiban un rendimiento interesante.

El riesgo de ser un tapón para jugadores con proyección en edad juvenil siempre existe pero hay que partir de la premisa que un fichaje tiene que mejorar lo que ya tienes en la casa. Si no es así, es un gasto prescindible.

Onstein y Hamza son dos de las apuestas de futuro del Barça / FCB

Tanto Belletti como Pol Planas son excelentes profesores que intentarán educar en el estilo Barça a estas jóvenes perlas. Si además logran elevar con ellos el nivel competitivo de ambos equipos el éxito será total. En el caso de Tavares y Álex pasar primero por el Juvenil A es una ventaja ya que el estrés competitivo es menor.

Onstein sueña con triunfar en el Barça / Gorka Urresola

Ello puede beneficiar a que vayan disponiendo de minutos sin el temor a restar capacidad competitiva al grupo. La temporada pasada Ibrahim Diarra pudo completar una adaptación interesante ya que su crecimiento en el Juvenil A estuvo alejado de los focos mientras que Aziz y Oduro sufrían al disponer de menos oportunidades con un filial agobiado por los resultados.

Los fichajes en el fútbol base son más interesantes cuando tienen más tiempo para imbuirse del estilo Barça e ir creciendo poco a poco.

Ajay Tavares / Getty Images

Tavares llega con 16 años y sin la presión de rendir des del primer día. Esta manera de fichar es una vía interesante para captar talento diferencial al que todavía se puede moldear en el idioma Barça. En el caso de Onstein se decidió que pasara primero por el Juvenil A y aunque ahora tiene que parar por molestias físicas este es un camino más dulce y no tan exigente en lo inmediato.

Alex Gonzalez / Archivo

La presión de ascender del Barça Atlètic no facilita que los fichajes a media temporada puedan integrarse con calma. Es por ello que las incorporaciones vía Juvenil A pueden ser interesantes porque añaden un extra de paciencia y tiempo que siempre es necesario.

En el Barça cualquier fichaje se realiza (o debería realizarse) con la intención de incorporar de fuera lo que no se encuentra en La Masia. El nivel de exigencia es muy alto y por ello si hay un poco de margen para adaptarse y explotar es más probable que la operación acabe resultando exitosa.