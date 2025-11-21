Ibrahim Diarra, cinco meses de baja

Se confirman los peores pronósticos para Ibrahim Diarra. El futbolista maliense ha sufrido una recaída muscular y este jueves, según ha informado el club, ha sido intervenido quirúrgicamente de una rotura en el recto anterior de la pierna derecha que le mantendrá cinco meses de baja. La operación se llevó a cabo en el Hospital de Barcelona y fue a cargo de los doctores Jordi Puigdellívol y Marc Aguilar, de los servicios médicos del FC Barcelona.

La mala fortuna se ha cebado con Ibrahim Diarra desde prácticamente su llegada al FC Barcelona. Recibió el premio a su gran final de curso anterior de realizar la pretemporada con Flick, pero transcurridos apenas cuatro o cinco días, sufrió una grave lesión muscular. Se desvanecieron las opciones de acudir a la gira asiática con la expedicón de la primera plantilla.

Hasta mediados de septiembre quedaba fuera de combate. A lo largo de este tiempo ya se produjo una pequeña recaída que retrasó la vuelta a los terrenos de juego del maliense y este viernes, tal y como adelantó SPORT, se produjo una nueva recaída de la misma zona afectada.

Esta temporada todavía no ha podido vestirse de corto y el alta médica no la recibiría ya hasta el tramo final de la campaña. Sin duda, un auténtico varapalo para Juliano Belletti, quien ya contaba los días para poder recuperar a este ofensivo futbolista, que tanto puede actuar en la mediapunta como en el extremo diestro; tal y como ya demostró en la Youth League del año pasado, donde anotó dos goles en la final frente al Trabzonspor.