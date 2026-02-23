Hamza prioriza al Barça: renuncia a Egipto

Las trabas burocráticas siguen amargando las últimas semanas de Hamza Abdelkarim como jugador del FC Barcelona. El prometedor delantero egipcio, que aterrizó el pasado mes de enero para reforzar al filial azulgrana en calidad de cedido por el Al Ahly (con una opción de compra de 1,5 millones fijos más 3 en variables), sigue sin poder vestirse de corto de forma oficial por problemas con su inscripción y su permiso de trabajo como extracomunitario en España.

Este bloqueo administrativo no solo le está impidiendo debutar con la elástica culé, sino que ahora se ha cobrado un nuevo daño colateral: su renuncia voluntaria a la llamada de la selección absoluta de Egipto.

Hamza Abdelkarim disputando en Mundial sub-17 con Egipto / hamzabdelkarim

Según ha informado en exclusiva el portal deportivo árabe 'Winwin', el seleccionador de los 'Faraones', Hossam Hassan, tenía la firme intención de convocar a Hamza para el parón internacional del próximo mes de marzo. El técnico quería premiar su fichaje por el Barça y empezar a inyectar sangre nueva al combinado nacional de cara a los amistosos que disputarán ante Arabia Saudí y España en Catar.

Sin embargo, la inactividad del atacante por su falta de ficha y la urgencia por solucionar su papeleo han hecho que su incorporación a la selección sea misión imposible en este momento, apartándole temporalmente del sueño internacional.

Viaje relámpago a Egipto

Para desencallar la situación, el jugador ha tenido que coger un vuelo de vuelta a su país natal. Desde las oficinas del club azulgrana no se atreven a dar una fecha exacta para su regreso, ya que todo depende de los tiempos que marquen las administraciones para expedir la documentación necesaria que valide su inscripción en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Cuando esté disponible, comenzará disputando algunos minutos con el Juvenil A con la vista puesta en el Barça Atlètic.

Hamza Abdelkarim presentado como nuevo jugador del Barça Atlètic / VICTOR SALGADO/FC Barcelona

Por el momento, el cuerpo técnico de Egipto seguirá monitorizando la situación de cerca, esperando que el delantero pueda resolver este quebradero de cabeza burocrático para tenerlo en cuenta de cara al Mundial de este verano. Mientras tanto, en Can Barça, toca armarse de paciencia para poder ver en acción a su nueva apuesta ofensiva.