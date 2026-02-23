FC BARCELONA
Oficial: Ajay Tavares ficha por el Barça
Ajay Tavares, el extremo procedente del Norwich City, de 16 años, pasó reconocimiento médico este lunes y su incorporación fue anunciada oficialmente por el FC Barcelona; su fichaje ha generado una gran expectación
Ajay Tavares ya es oficialmente nuevo futbolista del FC Barcelona. El extremo procedente del Norwich City inglés, de 16 años de edad, ha generado una gran expectación por sus cualidades futbolísticas. Se incorporará de inmediato a los entrenamientos con el Juvenil A de Pol Planas después de que este mismo lunes, como adelantó SPORT, pasara el preceptivo reconocimiento médico. Por la tarde, fue anunciada su incorporación al equipo azulgrana.
La operación estaba encarrilada desde hacía semanas y se desbloqueó tras resolverse los últimos trámites administrativos. El Norwich City autorizó el pase del futbolista y la FIFA dio la definitiva luz verde.
Tavares, que cuenta con la doble nacionalidad inglesa y portuguesa, es de 2009, aunque ha estado jugando esta campaña con futbolistas de más edad en el sub-18 del Norwich. El hecho de tener ascendencia lusa ha sido clave para su incorporación y no haber tenido que esperar a la mayoría de edad para fichar por el Barça.
El futbolista firmó su contrato en presencia del director del fútbol formativo del FC Barcelona. Es uno de los jugadores más ilusionantes de su generación y estaba en la agenda de muchos clubes, sobre todo de la Premier League.
Pero el Barça se ha anticipado y le ha propuesto un atractivo proyecto deportivo para que pueda crecer como azulgrana. Las expectativas que tiene depositadas la entidad azulgrana en el extremo son altas, pero habrá que ir paso a paso, pues llegaron también otros jugadores con la vitola de cracks (el último de ellos, Noah Darvich) y no ha logrado triunfar en el Barça, aunque al alemán le van bien las cosas en el Stuttgart.
Al tratarse de un futbolista juvenil, el Barça ha podido contratar al delantero inglés fuera del plazo del mercado invernal, aunque la intención del club azulgrana era de la de concretar antes su fichaje. Empezará con Pol Planas, pero con la vista puesta en el Barça Atlètic de Juliano Belletti a poco que destaque.
Un invierno intenso de fichajes
Ajay Tavares completa la nómina de jóvenes promesas que ha contratado el club azulgrana en las últimas semanas, como el egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años edad, que en este caso sí es para el filial
El Juvenil A del FC Barcelona también tiene la intención de fichar a otro extremo, como adelantó este lunes SPORT. Se trata de Álex González, procedente de la Damm, y cuya incorporación es inminente.
- Puja por Balde
- Marcos Llorente, sobre su estilo de vida: 'Voy a decir algo... soy consciente de la vida que me he ganado
- Fermín López y su pareja disfrutan de una escapada romántica en Andorra
- Esta zapatilla Salomon es supercómoda, es igual que las XT-6 y tiene un 36 % de descuento
- El aviso de Gonzalo Bernardos sobre el mercado laboral: 'Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar
- De 229 a 31 euros: Amazon rebaja, solo hoy, un 90 % los auriculares inalámbricos perfectos para runners (y más ofertas)
- Bombazo: 'Si Rodri se va del City no iría al Madrid. Tiene una conexión muy fuerte con el Barça
- Roncero pierde los papeles con Rufián por sus palabras sobre el Real Madrid en el Congreso