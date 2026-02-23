Oficial: Ajay Tavares ficha por el Barça

Ajay Tavares ya es oficialmente nuevo futbolista del FC Barcelona. El extremo procedente del Norwich City inglés, de 16 años de edad, ha generado una gran expectación por sus cualidades futbolísticas. Se incorporará de inmediato a los entrenamientos con el Juvenil A de Pol Planas después de que este mismo lunes, como adelantó SPORT, pasara el preceptivo reconocimiento médico. Por la tarde, fue anunciada su incorporación al equipo azulgrana.

La operación estaba encarrilada desde hacía semanas y se desbloqueó tras resolverse los últimos trámites administrativos. El Norwich City autorizó el pase del futbolista y la FIFA dio la definitiva luz verde.

Los agentes de Ajay Tavares, ya en el interior de la Ciutat Esportiva para firmar su nuevo contrato con el Barça. / Carlos MONFORT

Tavares, que cuenta con la doble nacionalidad inglesa y portuguesa, es de 2009, aunque ha estado jugando esta campaña con futbolistas de más edad en el sub-18 del Norwich. El hecho de tener ascendencia lusa ha sido clave para su incorporación y no haber tenido que esperar a la mayoría de edad para fichar por el Barça.

¡Ajay Tavares, ‘cazado’ pasando el reconocimiento médico en Barcelona! / Carlos MONFORT

El futbolista firmó su contrato en presencia del director del fútbol formativo del FC Barcelona. Es uno de los jugadores más ilusionantes de su generación y estaba en la agenda de muchos clubes, sobre todo de la Premier League.

Pero el Barça se ha anticipado y le ha propuesto un atractivo proyecto deportivo para que pueda crecer como azulgrana. Las expectativas que tiene depositadas la entidad azulgrana en el extremo son altas, pero habrá que ir paso a paso, pues llegaron también otros jugadores con la vitola de cracks (el último de ellos, Noah Darvich) y no ha logrado triunfar en el Barça, aunque al alemán le van bien las cosas en el Stuttgart.

El gol de Ajay Tavares con la selección inglesa / X

Al tratarse de un futbolista juvenil, el Barça ha podido contratar al delantero inglés fuera del plazo del mercado invernal, aunque la intención del club azulgrana era de la de concretar antes su fichaje. Empezará con Pol Planas, pero con la vista puesta en el Barça Atlètic de Juliano Belletti a poco que destaque.

Un invierno intenso de fichajes

Ajay Tavares completa la nómina de jóvenes promesas que ha contratado el club azulgrana en las últimas semanas, como el egipcio Hamza Abdelkarim, de 18 años edad, que en este caso sí es para el filial

El Juvenil A del FC Barcelona también tiene la intención de fichar a otro extremo, como adelantó este lunes SPORT. Se trata de Álex González, procedente de la Damm, y cuya incorporación es inminente.