Joaquín Delgado brilla con Belletti y en Oviedo indigna su fichaje por el Barça

Si algún fichaje se puede calificar de 'rendimiento inmediato', éste es el de Joaquín Delgado, un delantero centro que pasó de jugar del filial del Oviedo al del Barça y que ya en su estreno mostró su idilio con el gol y contribuyó a la goleada 4-0 ante el Andratx. Juliano Belletti lo vio muy claro y desde el primer día lo ha alineado de titular. La respuesta del delantero sevillano, nacido en Utrera, ha sido marcar 4 goles en los 5 partidos que ha disputado, contando el último, en la Copa Catalunya y que significó el de la victoria (2-1) ante el Andorra para obtener el pasaporte a la final de la competición.

Joaquín Delgado da la victoria al Barça Atlètic anotando un doblete / @esport3

En Oviedo, muchos aficionados se tiran de los 'pelos' y con razón. Algunos foros van llenos de comentarios, pues no se explican que con la falta de gol del conjunto ovetense, el club haya cedido a un 'killer' del área que con el filial, el Vetusta, había celebrado 14 dianas en 17 partidos.

Una decisión que beneficia al Barça

El club carbayón decidió que era mejor una cesión que subirle al primer equipo, pues al no ser sub-23 (tiene 24 años), si ascendía ya no podía volver al filial. El 'problema' de esta determinación es que Delgado se está saliendo en el Barça Atlètic y el Oviedo es, de largo, el conjunto menos goleador de Primera División, con 13 tantos en 23 partidos. Los máximos goleadores del equipo son Fede Viñas (el delantero centro), el extremo Ilyas Chaira y el centrocampista Alberto Reina, con 3 dianas. Una cifra muy baja que desespera a los aficionados del cuadro ovetense. Para paliarla, la entidad asturiano fichó este enero al uruguayo Thiago Borbas, que solo ha sumado 23 minutos.

Joaquín Delgado ha cambiado de filial, pero no de categoría, ya que tanto Vetusta como Barça Atlètic militan en la Segunda RFEF, aunque en grupos distintos. El cuadro asturiano es líder del Grupo 1 y el azulgrana, quinto del Grupo 3, aunque con un partido menos que recuperará el próximo miércoles en Castellón.

Joaquín Delgado y Manuel Jiménez se abrazan tras un gol del ariete ante el Sporting en Mareo. En los detalles, el goleador tras firmar con el Barça B y junto a su mejor amigo de pequeños. | ANA VÁZQUEZ / BARÇA / LNE / Ana Vázquez

Opción de compra difícil de ejecutar

En todas las cesiones que se han llevado a cabo en este mercado de invierno (Delgado, Hamza Abdelkarim y Patricio Pacífico), el FC Barcelona se ha asegurado una opción de compra. En el caso de Joaquín Delgado ronda los 4 millones de euros, una cifra que se antoja difícil que el club azulgrana pueda ejecutar a final de temporada, teniendo en cuanta, además, su edad. Pero el delantero está respondiendo a lo que quería Belletti, pues es el único fichaje que el brasileño reclamó. Goles para buscar el objetivo del ascenso y poner experiencia en un grupo muy joven.

Mientras, en Oviedo posiblemente lo disfruten la próxima campaña, pues tiene contrato hasta 2028. Pero se echan muchos las manos a la cabeza porque estos goles, si los marcara en el Carlos Tartiere y no en el Estadi Johan Cruyff, podrían suponer la salvación.