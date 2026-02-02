Aziz Issah, tres semanas fuera pero sin lesión grave

Sigue el calvario con las lesiones en un Barça Atlètic que va recuperando piezas (este domingo regresó Óscar Ureña y Xavi Espart lo hará, previsiblemente, el próximo fin de semana), pero también continúa sufriendo alguna baja. La enfermería se va aligerando, pero todavía están KO Alexis Olmedo, Víctor Barberá o Roger Martínez, que pasará estos días por el quirófano por una lesión de rodilla.

Quien se ha unido a esa lista de bajas es Aziz Issah. El ghanés, que fue titular en Terrassa y está en clara línea ascendente en cuanto a aportación y relevancia dentro del filial azulgrana, sufrió en el Olímpic una lesión en la zona de la ingle (adductor de la pierna derecha) en un rechace. El centrocampista se fue al suelo y no pudo continuar. Entró por él, precisamente, Óscar Ureña, que se colocó de extremo izquierdo. Este lunes ha pasado pruebas y estas, afortunadamente, no han detectado una lesión grave. Pero sí tendrá que estar fuera de los terrenos de juego tres semanas, por lo que Juliano pierde durante aproximadamente 2-3 partidos a un jugador con el que venía contando bastante.

Último día de mercado

Mientras Belletti va recuperando futbolistas a la misma velocidad prácticamente que pierde a otros, los despachos del filial culminan este lunes un mes frenético en el que se han realizado varias operaciones de mercado. Oficiales ya las llegadas de Joaquín Delgado (volvió a marcar en Terrassa, y lo hizo por partida doble), Juwensley Onstein y Hamza Abdelkarim (que presenciaron en el Olímpic la victoria de su nuevo equipo), el uruguayo Patricio Pacífico será el último, y en principio, no se esperan más movimientos.

En cuanto a las salidas, la última ha sido la cesión de Andrés Cuenca, previa renovación, al Sporting de Gijón, un movimiento que adelantamos en SPORT.es después de que no se acabara de concretar su fichaje por el Como.

A Belletti, por lo tanto, le queda una plantilla con varios cambios en relación a la que empezó el año, con el objetivo de ascender de categoría. La victoria en Terrassa permite al Barça Atlètic mantenerse en las posiciones de play-off e incluso ascender un puesto en la clasificación. Eso sí, la distancia respecto al ascenso directo, que ocupa el Poblense, sigue siendo de 7 puntos.