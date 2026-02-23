Paso atrás inoportuno para Juwensley Onstein, la perla neerlandesa del Barça

En el triunfo del Juvenil A del domingo (1-3) en el campo del San Francisco no hubo rastro de Juwensley Onstein. El ex-central del Genk había debutado la semana anterior contra el Sant Cugat pero tras esos prometedores 15 minutos no ha vuelto a jugar. En el partido de la Copa Catalunya del Barça Atlètic contra el Andorra, Onstein ya no fue convocado y tampoco viajó este fin de semana a Palma de Mallorca. Ambas decisiones no fueron tomadas por un criterio técnico sino por una cuestión física.

Onstein sueña con triunfar en el Barça / Gorka Urresola

El club era consciente de que Onstein llegaba al Barça sin ritmo. El Genk no lo había hecho jugar des de abril del 2025. El hecho de que el central de los países Bajos no quisiera renovar con el conjunto belga hizo que el Genk decidiera no alinearlo en estos meses. El sueño de Onstein se cumplió al cerrar el Barça su fichaje pero la adaptación al fútbol base del Barça tendrá que ser más lenta de lo esperado.

El Barça ya dio un paso atrás prudente bajando al central neerlandés al Juvenil A para que su crecimiento en todos los aspectos fuera muy progresivo. El debut no se puede considerar imprudente ya que Jewensley apenas jugó un cuarto de hora en un partido encarrilado contra el Sant Cugat.

Onstein ya manda en la zaga del Barça / Gorka Urresola

Estos minutos tuvieron un doble efecto para Onstein. Por una parte su rendimiento fue prometedor ya que el central de 18 años mostró ser un central potente y técnico con pocos problemas para adaptarse al estilo de juego blaugrana. La segunda parte del impacto del debut no fue tan positiva ya que Onstein notó la inactividad.

El neerlandés notó el esfuerzo realizado y sin llegar a sufrir una lesión arrastra molestias que le impiden jugar. Este hecho ha provocado que el club decida dar un paso para atrás para que el reingreso de Onstein sea el idóneo. El zaguero internacional con Países Bajos estará un tiempo poniéndose a tono realizando una especie de mini-pretemporada para alcanzar su mejor tono físico antes de volver a jugar.

Onstein, en una imagen del entrenamiento del Barça Atlètic / FCB

La apuesta de Onstein, como la de Pacífico, Hamza o Tavares, es a largo plazo y por lo tanto no hay prisas con él. Se trabajará duro con él para que alcance su mejor condición física antes de que pueda volver a jugar. No hay una fecha prevista para ello ya que lo que se busca es que esté 100% preparado para superar la exigencia de jugar en el Barça.

Onstein es un central muy prometedor / FCB

Onstein tendrá, por tanto, que dar un pequeño paso atrás para estar listo para desarrollar todo su potencial en el Barça. Su fichaje no era una adquisición a corto plazo para reforzar al Barça Atlètic y así queda claro ya que no se correrá ningún riesgo para precipitar su participación ni con el Juvenil A ni con el Barça Atlètic.