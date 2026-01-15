Joaquín Delgado ya refuerza al Barça Atlètic

Joaquín Delgado ya se ha puesto bajo las órdenes de Juliano Belletti en el Barça Atlètic. El delantero estaba en la órbita barcelonista, pero ha dado un paso adelante, según puede avanzar SPORT, empezando a entrenar con el cuadro barcelonista a la espera de completar toda la documentación para poder ser inscrito. En las próximas horas, su fichaje será anunciado ya que su incorporación está atada.

Las previsiones son optimistas y es probable que pueda debutar este sábado frente al Andratx en el Johan Cruyff (17.00 h.). El Barça no puede perder el tiempo para no caerse del tren de cabeza a causa de las lesiones. La última goleada sufrida en Reus escoció especialmente y puso al descubierto los defectos del equipo arriba.

El conjunto barcelonista incorporará a Joaquín Delgado como cedido del Oviedo Vetusta, el filial del cuadro azulón. El atacante de 24 años, antes de recalar en Barcelona, renovará su compromiso con el cuadro carbayón hasta 2027, con el que es el pichichi de la Segunda Federación gracias a sus 14 goles en 17 partidos. Pese a prolongar su contrato, el filial azulgrana se guarda una opción de compra bastante elevada por el futbolista, según afirma 'La Voz de Asturias'.

Delgado fue uno de los grandes artífices del ascenso del Vetusta el curso pasado, pues sumó 23 goles en Tercera RFEF. El delantero andaluz, incluso, ha entrenado con el primer equipo del Real Oviedo en los últimos días, pero al no ser sub-23 solo podría jugar con los 'mayores' mediante un cambio de ficha.

Su llegada al Barça Atlètic permitirá a Belletti contar con más alternativas en el frente de ataque, donde las lesiones han causado estragos: Òscar Gistau, aunque está regresando progresivamente a los entrenos, no juega desde septiembre; Barberá, con una rotura en el recto anterior de la pierna derecha, no volverá hasta marzo; Ureña, por su parte, tampoco está disponible desde noviembre con una fractura de clavícula; mientras que Sama Nomoko, con una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, permanecerá fuera de los terrenos de juego lo que resta de temporada.