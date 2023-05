Empieza el camino hacia el obligado título

No está siendo una buena temporada para los valencianos. Han entrado, en el último minuto, en los play off de la ACB, y en la Euroliga han hecho un papel muy discreto. Su técnico, Alex Mumbrú, no ha acabado de encontrar la tecla para sacar el máximo rendimiento a una plantilla de calidad, intensa, pero que se descontrola con mucha facilidad.

No obstante, el Valencia sabe que su oportunidad ante el Barça radica en que este primer play off de cuartos es muy abierto e incierto. El factor pista de los blaugranas es importante, pero al ser la serie a tres partidos todo se iguala un poco. El primer encuentro es clave. No me puedo imaginar un escenario de una derrota blaugrana en el Palau, y estar luego obligados a jugársela en La Fonteta. Los valencianos cuentan con jugadores cualificados como Jones, Webb, Radebaugh, Dubljevic, Rivero, Pradilla o Claver, entre otros.

Hombres que, si les dejas hacer, te pueden complicar mucho la vida. El ataque del Valencia es similar al blaugrana, más de 80 puntos por partido, pero defensivamente los de Mumbrú bajan mucho sus prestaciones. El Barça deberá plantear un partido físico, su rival también lo es, y tener una buena defensa. El Blaugrana, en estos play off que dan acceso al título, ha de ser una pista inexpugnable.

Un momento delicado para el equipo. Supongo que los jugadores blaugranas aún deben estar “chocados” tras su fiasco en la Final Four. La posterior victoria ante el Murcia, en la ACB, es una mera anécdota. No es sencillo hacer un “reset”, pero el tiempo apremia. El primer encuentro ante los valencianos se me antoja complicado, en especial mentalmente. Espero que el miedo escénico no aparezca.

Se juega mucho más el Barça que el Valencia, de hecho los de Mumbrú no tienen nada que perder, y esta necesidad de ganar puede atenazar a más de un jugador blaugrana. Es la hora de que los que todos creemos que son líderes del grupo arrastren al resto. Me refiero a un Mirotic, debería ser referente de los play off, que supongo debe tener muchas ganas de reivindicarse. Pero también, compañeros suyos como Laprovittola, Satoransky, Abrines o Vesely, a los que les suponemos una gran ascendencia en la marcha del equipo, han de ser conscientes de que se juegan la temporada, y este primer duelo contra el Valencia es vital. Los blaugranas son mejores que sus oponentes valencianos, de largo, pero que no ocurra que, si las cosas no van rodadas, aparezcan las dudas y el conjunto se descomponga, como ya hemos visto en ocasiones anteriores. Sólo vale la victoria.