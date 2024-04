El clásico marcará el futuro final de Xavi

Xavi, en la rueda de prensa previa al clásico / Dani Barbeito

El Barça se juega esta noche su honor. Una victoria pondría un poco de emoción a la Liga, aunque el Madrid seguiría siendo el claro favorito al triunfo final. Sin embargo, una derrota daría por acabada la temporada a seis jornadas del final. El riesgo de quedarse a once puntos del líder denota de que algo se ha hecho mal. En la rueda de prensa previa al partido, Xavi comentó que los de Ancelotti son muy buenos y no ganan por casualidad. Una advertencia a sus futbolistas y a lo que puede pasar hoy. Los azulgranas demostraron en París que cuando se emplean al cien por cien son capaces de practicar un buen fútbol y ser un equipo competitivo. No obstante, cuando bajan su nivel se convierten en un conjunto vulgar y sin personalidad. Hoy el Barça debe sacar su mejor versión. Y no solo por agarrarse a la Liga, también para dar una alegría a sus socios que todavía no han digerido la eliminación de la Champions.

A todo eso, todo indica que este será el último clásico de Xavi como entrenador azulgrana. Por tanto, que mejor que despedirse con una victoria y con una reivindicación de ese estilo fútbol que tantas veces nos ha explicado y que muy pocas veces hemos presenciado. El técnico sigue argumentando que el Barça es un equipo en construcción, pero todo indica que no será él quien acabe la obra. Hoy sabremos si le queda alguna opción.

EL BARÇA TENDRÁ QUE REMONTAR EN LONDRES

Nadie esperaba una derrota del Barça en el Estadio Olímpico frente al Chelsea. Las azulgranas partían como favoritas, pero las inglesas supieron resistir, leer mejor el partido y lograr adelantarse en el marcador. Una derrota que obliga a las de Giráldez a remontar en París. No será fácil, pero si alguien puede darle la vuelta al marcador son las futbolistas del Barça. Visto lo visto en los cuartos de final de la Champions masculina, vencer por la mínima no es sinónimo de pasar la eliminatoria.