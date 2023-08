La NBA desvela su novedoso torneo de Copa

Es la gran novedad de la próxima temporada en el calendario de la NBA en este torneo que se estrenará en noviembre Habrá una fase de grupos (3 al 28 de noviembre), cuartos de final, semifinal y final a partido único

La NBA desveló su gran apuesta en el calendario de la próxima temporada. Se trata de la versión de la Copa que se disputa en las competiciones europeas, aunque ellos han creado su propia versión, denominada ‘In Season Tournament’ (torneo dentro de la temporada).

Una competición completamente novedosa y que rompe la tradicional temporada regular de la NBA de 82 partidos al que habrá que añadirles este torneo, con resultados que también contarán al completarse la temporada regular.

La Liga llevaba tiempo considerando este torneo al margen de la temporada regular y finalmente se han lanzado a estrenarlo este próximo noviembre.

Del 3 al 28 de noviembre se disputarán cuatro partidos de la fase de grupos, tres grupos del Este y otros tres en el Oeste, uno contra otro oponente, dos como local y dos como visitante.

Finalizada esa fase en noviembre, los ganadores de cada grupo y el segundo mejor equipo de cada conferencia alcanzarán los cuartos de final, donde los duelos ya serán directos hasta la propia final.

