El rey Felipe VI disfruta la victoria de España

"En mi vida he acudido a un partido de la selección con un resultado así", ha señalado el monarca "Ha sido una auténtica gozada, un espectáculo; empezar así da gusto", ha expresado en le vestuario de 'La Roja'

El rey Felipe VI acudió este miércoles al vestuario de la selección española para felicitar al equipo nacional por su victoria por 7-0 ante la de Costa Rica en el debut de ambas en el Mundial de Qatar 2022, y le dijo a los jugadores que el partido "ha sido una auténtica gozada, un espectáculo".

"En mi vida he acudido a un partido de la selección con un resultado así. Lo hemos disfrutado, ¿cómo no?, como todo el mundo. Además del resultado, hemos disfrutado de veros jugar; ha sido una auténtica gozada", dijo Felipe VI a los internacionales en un vídeo distribuido en la cuenta de Twitter de la Casa del Rey.

"No soy experto, pero no he visto fallo alguno ("alguno sí", apostilló a su lado el seleccionador, Luis Enrique Martínez). Ha sido una auténtica gozada, un espectáculo. Empezar así da gusto, aunque queda mucho por delante, evidentemente", señaló el Rey.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también felicitó a través de Twitter al equipo nacional: "Impresionante debut de España en el mundial. ¡Menudo partidazo! Enhorabuena a toda la selección por esta goleada histórica. ¡A por el siguiente! #VamosEspaña".

El presidente del CSD, José Manuel Franco, señaló tras la victoria de la selección: "El debut de nuestra selección en el Mundial ha sido inmejorable. España ha firmado, posiblemente, la mejor puesta en escena en este campeonato, para orgullo de todos los aficionados que han seguido el encuentro desde el estadio y desde España".

"El marcador plasma, por un lado, el hambre del equipo y del cuerpo técnico. Pero es que, además, el buen juego reforzará la confianza y la moral de la selección de cara al próximo compromiso de la fase de grupos. Deseo a Luis Enrique y a los jugadores la mejor de las suertes, confiando en que puedan continuar por esta senda el domingo ante Alemania", agregó.