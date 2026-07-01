Paso importante en la recuperacióon de Raphinha

Raphinha sigue el cronograma previsto. Este martes, el delantero del Barcelona pisó por primera vez el césped para ejercitarse con los recuperadores de la Seleção en el centro de entrenamiento del Red Bull New York, donde Brasil ha establecido su cuartel general durante este Mundial. Su mirada está puesta en el domingo, cuando se disputará el Brasil-Noruega de octavos de final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

El '11' se rompió la noche del viernes 21, en Filadelfia, en el primer tiempo del Brasil-Haití (3-0), correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos. Se le diagnosticó una ruptura fibrilar de grado 1 en su maltrecho bíceps femoral de la pierna derecha, que tantos problemas le ha dado a lo largo de esta temporada.

Rodrigo Lasmar, responsable de los servicios médicos de la Seleção, no quiso estipular públicamente un plazo de recuperación, aunque luego la CBF dijo 'off the record' que el atacante gaucho estaría, como mínimo, quince días en el dique seco. Es decir, que se perdía seguro dos encuentros, como así ha ocurrido: el triunfo contra Escocia (0-3), en Miami, y el agónico 2-1 ante Japón, en Houston, en los dieciseisavos de final, en un encuentro decidido por Gabriel Martinelli en el minuto 96.

Raphinha está convencido de que podrá ayudar a su selección en la fase final del Mundial / CBF

Desde el día posterior a su lesión, Raphinha está trabajando de forma intensiva con los fisioterapeutas brasileños. Por eso, mientras la delegación se desplazó para jugar los dos últimos encuentros, él permaneció en Nueva Jersey realizando tres sesiones diarias de trabajo personalizado. Ahora está en la fase de readaptación, la última antes de recibir el alta y poder ejercitarse a las órdenes de Carlo Ancelotti.

El técnico italiano y su cuerpo técnico adoptan la cautela con Raphinha. No quieren forzar su reaparición. El jueves se le someterá a un test en el entrenamiento que determinará si llega o no para los octavos de final, donde sería un nuevo recurso en el ataque partiendo desde el banquillo y sumándose a las opciones de Neymar Jr., que no jugó ni un minuto contra los nipones; Endrick; Gabriel Martinelli e Igor Thiago, olvidado tras su pífio desempeño en la jornada inaugural de la competición contra Marruecos.

Este martes por la noche, dos canales de televisión brasileños, CazéTV, que emite por YouTube y es un éxito estruendoso de audiencia, y TNT Sports coincidieron en indicar que Raphinha no llegaría al encuentro ante la Noruega de Haaland y que su reaparición quedaría postergada a unos hipotéticos cuartos de final, que Brasil disputaría, en caso de superar a los vikingos, el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium, en el sofocante calor de Miami.

Si Raphinha aún tiene opciones de volver a enfundarse la 'amarelinha', Ancelotti supo este martes que perdió para el resto de la competición al flamenguista Lucas Paquetá, titularísimo como medio izquierdo, tras sufrir una ruptura muscular en la región posterior de su pierna izquierda.