Ancelotti desvela por qué Neymar Jr. no jugó ante Japón

Brasil navegaba sin rumbo y llegó al descanso perdiendo contra Japón (0-1) y recibiendo un baño futbolístico. O la Canarinha reaccionaba en el segundo tiempo o sufriría una eliminación vergonzosa en los dieciseisavos de final contra un adversario que nunca había vencido en una eliminatoria a partido único en el Mundial.

Carlo Ancelotti movió el árbol en el descanso y dio entrada a un delantero: Endrick, que formó temporalmente un cuarteto ofensivo con Rayan, Vinícius y Matheus Cunha. Esta vez el delantero del Real Madrid pasó por delante de Neymar Jr. en las preferencias del técnico italiano. Ante Escocia, en el partido que cerró la primera fase, fue al contrario.

Brasil acabó remontando sobre la bocina ante los nipones. Ganó 2-1, con goles del controvertido Casemiro de cabeza (min. 56) y de Gabriel Martinelli, de forma agónica aprovechando un pase filtrado de Bruno Guimarães (min. 96). El delantero del Arsenal había aparecido en escena media hora antes para sustituir a Matheus Cunha.

Neymar Jr. calentó en la banda para alegría de la 'torcida' reunida en el NRG Stadium, en Houston. Fueron pasando los minutos y, al final, el '10' se quedó con las ganas. No participó en el que hubiera sido su segundo partido tras haber estado apartado por lesión casi mil días de su selección.

Ancelotti no le concedió minutos a Neymar Jr. ante Japón / CHRISTOPHER NEUNDORF

Ancelotti explicó el porqué de esta situación. "En un primer momento, le dije a Neymar que saldría en el minuto 60 o 65, pero resulta que hemos empatado con el gol de Casemiro y entonces no he querido cambiar la estructura porque el equipo tenía el control del encuentro", explicó el italiano.

El plan B de Carletto fue que "Neymar Jr. jugase la prórroga". Tenía la intención de colocarlo en danza, en la media hora del añadido. El tanto, sin embargo, de Gabriel Martinelli en el minuto seis del añadido impidió ver en acción al '10'.

Su próxima oportunidad de gozar de minutos será el domingo, en Nueva Jersey, cuando su selección juegue los octavos de final frente al ganador del Costa de Marfil-Noruega, que se disputa este martes en Dallas.

Lectura optimista de Ancelotti

Brasil jugó mal, pero su seleccionador pasó de puntillas sobre el partido y prefirió destacar los aspectos positivos de su combinado. "Se puede marcar en el último minuto, como en la prórroga; el equipo estaba preparado para afrontarla. El sufrimiento es normal en el fútbol moderno, como también lo es el alivio", dijo.

"Yo he sufrido menos que la gente porque el equipo estaba jugando bien. Obviamente encontrábamos dificultades porque el rival estaba muy bien organizado y es fuerte en los duelos. Pienso que el equipo no estaba perdido como nos ocurrió en el primer tiempo contra Marruecos en la primera jornada del torneo", añadió.

Carletto considera que su equipo está "fuerte y contento". "Tenemos muchos recursos en el banquillo y en el campo y es bueno porque los jugadores están en un buen nivel. Hay que valorar esto. Este fue un partido muy exigente porque Japón no es un equipo fácil, juega muy intenso y muy organizado", puntualizó.

Ancelotti cerró filas con sus pupilos y defendió, especialmente, a Casemiro, que aunque marcó el gol del empate fue muy criticado por su floja actuación. "El gol de Japón no es un error suyo -expuso Ancelotti-, sino que fallamos en una salida de balón".

"En la primera mitad queríamos filtrar pases por dentro, pero no lo logramos por la fortaleza defensiva de Japón y luego lo hemos podido solucionar", finalizó.