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MUNDIAL 2026

¿Paquetá dice adiós al Mundial?: lesión grado 2 en el muslo y baja confirmada para los octavos

El centrocampista del Flamenco sufre una rotura en la parte posterior del muslo izquierdo tras el partido ante Japón y se perfila fuera del resto de la Copa del Mundo

Paquetá, en el partido contra Haití

Paquetá, en el partido contra Haití / EUROPA PRESS

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Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

Miami (Enviado Especial)

La preocupación se confirmó este martes. Lucas Paquetá sufre una lesión muscular de grado 2 en la región posterior del muslo izquierdo, según los exámenes de imagen realizados en Morristown, Nueva Jersey, y ya es baja segura para los octavos de final del domingo ante Noruega. La prensa brasileña, de hecho, da prácticamente por finalizado su Mundial.

El centrocampista, pieza fija en el once de Carlo Ancelotti, sintió las molestias en el añadido del primer tiempo del partido ante Japón, disputado el lunes en Houston, en una jugada en campo rival. Empezó a cojear visiblemente y tuvo que ser sustituido por Endrick nada más comenzar la segunda mitad, en un cambio que en un primer momento pareció táctico y que finalmente ha resultado ser médico.

La versión oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)

La CBF emitió un comunicado oficial este martes confirmando el diagnóstico: "El atleta Lucas Paquetá pasó este martes por un examen de imagen que confirmó lesión muscular en la región posterior del muslo izquierdo. El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, acompañado por el equipo médico de la Selección Brasileña, con vistas a su recuperación y regreso a las actividades en el menor tiempo posible".

La federación no ha dado ningún plazo de recuperación, aunque el propio calendario del torneo juega en su contra: una lesión de grado 2 suele requerir entre tres y cuatro semanas de baja en el fútbol de clubes, un margen que en el contexto de un Mundial prácticamente cierra la puerta a su participación salvo que Brasil llegue muy lejos en el torneo.

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Sin su distribuidor de juego

Paquetá había sido titular en los cuatro partidos disputados por Brasil en el torneo y suma una asistencia. Su baja obliga a Ancelotti a repensar el centro del campo pensando en el cruce de octavos, con Danilo, del Botafogo, como principal candidato a heredar su puesto, aunque tampoco se descarta un adelantamiento de Neymar, que estaba listo para jugar contra Japón pero Ancelotti se lo guardó para la prórroga.

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