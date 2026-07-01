Bernardo Silva ya habla como madridista: "Estoy contento con mi llegada"

El nuevo jugador del Real Madrid, Bernardo Silva, ha valorado por primera vez su reciente fichaje por el club blanco. El atacante portugués reconoció su felicidad por el traspaso, aunque subrayó que su prioridad absoluta en estos momentos es conquistar la Copa del Mundo con su país.

Primeras palabras como madridista

El portugués Bernardo Silva, ya exjugador del Manchester City, aseguró este martes que está muy contento por su fichaje por el Real Madrid. A pesar de la alegría evidente, dejó claro que ahora es el momento para pensar en levantar el primer Mundial en la historia de la selección lusa. Desde la sede de concentración en Florida, el extremo se refirió al movimiento apuntando: "Estoy muy contento con mi mudanza (al Real Madrid), pero estoy muy enfocado en la selección". Además, quiso tranquilizar a la afición lusa añadiendo: "Las próximas semanas serán para el país y para ayudar a nuestro equipo al máximo".

Cabe recordar que el Real Madrid oficializó el pasado 17 de junio el fichaje del ya ex del Manchester City, de 31 años. Sin embargo, Silva aún no se había pronunciado públicamente sobre su paso al conjunto blanco hasta esta última comparecencia.

Elogios a Luka Modric en la previa del cruce

El extremo portugués señaló además al exmadridista Luka Modric como una de sus principales fuentes de inspiración. A pesar de la gran admiración que siente por el centrocampista balcánico, no le deseó suerte cuando Croacia y Portugal se crucen este jueves en los dieciseisavos de final del Mundial. El talentoso futbolista desveló una anécdota personal sobre su ídolo confesando: "Luka Modric es una inspiracion para mí, tuve suerte de jugar contra él muchas veces y le pedí su camiseta en un partido del Manchester City contra el Real Madrid".

El luso destacó el enorme valor sentimental de dicha prenda afirmando: "Es una de las camisetas más especiales que tengo". Sobre el inminente enfrentamiento directo en el torneo internacional, el jugador fue tajante y declaró: "Le deseo lo mejor, pero no ese día".

Un momento complicado en el césped

En el plano estrictamente deportivo, Silva no atraviesa su mejor momento con la selección nacional. En el debut fue sustituido al descanso tras dejar una imagen gris sobre el terreno de juego. En el siguiente partido saltó al campo como sustituto cuando el marcador estaba decidido, con poca incidencia en el juego. La situación no mejoró recientemente, ya que en el último encuentro contra Colombia no contó con minutos.

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No obstante, resaltó que su objetivo es contribuir al grupo ya sea desde el campo o fuera de él, asumiendo su rol actual. Para finalizar su intervención, resaltó que el objetivo fundamental de toda la expedición es ganar el Mundial.