¿Julián Álvarez o Lautaro Martínez? Scaloni juega al despiste con el compañero de Messi ante Cabo Verde

La Selección Argentina se prepara para su duelo de dieciseisavos de final del Mundial ante la sorprendente Cabo Verde, pero el once titular de Lionel Scaloni aún es una incógnita. A falta de pocas horas para el encuentro, el técnico maneja al menos tres interrogantes principales en la zona defensiva y en el ataque, mientras que el regreso de Lionel Messi a la titularidad se perfila como la única gran certeza.

El juego de despiste en el entrenamiento

Las dudas albicelestes están alimentadas por la recuperación física de piezas clave. El estado del central Cristian 'Cuti' Romero y del lateral zurdo Nicolás Tagliafico, sumado al constante pulso ofensivo entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, han desatado múltiples conjeturas en la prensa deportiva.

Al debate contribuyó el propio Lionel Scaloni con una aparente estrategia de distracción. Antes de que concluyera el tiempo de acceso para los medios en el campo del Sporting KC Training Centre, el técnico decidió repartir pecheras verdes a más jugadores de los permitidos. Entregó distintivos de titular a tres defensores centrales, 'Cuti' Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi, y a dos laterales izquierdos, Tagliafico y Facundo Medina.

Para aumentar aún más el desconcierto general, Scaloni también otorgó chalecos de titulares a varios mediocampistas, incluyendo a Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Thiago Almada y Alexis Mac Allister, así como a los dos centrodelanteros, Álvarez y Martínez.

La defensa bajo la lupa y el calor de Kansas

Lo cierto es que 'Cuti' Romero se mostró hoy totalmente recuperado del golpe en la rodilla derecha que sufrió ante Austria en la fase de grupos. Cabe recordar que, tras esa lesión, fue sustituido en la zaga por Nico Otamendi. Por otro lado, las buenas sensaciones que ha dejado Tagliafico abren la incógnita de si Facundo Medina regresará al banquillo.

A falta de 72 horas para el choque decisivo, la jornada resultó de máxima exigencia física debido al intenso calor que azota las instalaciones de entrenamiento en Kansas City. Ante este clima extremo, tampoco se puede descartar que la formación inicial sufra modificaciones de último momento.

El regreso del goleador histórico y la lucha por el '9'

La clásica pregunta sobre quién será el centrodelantero titular volvió a retumbar en la sala de prensa. Aunque Lautaro y Julián compartieron el once inicial frente a Jordania, el esquema habitual obliga a elegir solo a uno de los dos atacantes.

Lo que sí se da por hecho es el regreso de Lionel Messi a la alineación. Tras descansar como suplente frente a los jordanos, el capitán volverá a liderar al equipo en el Mundial. Es importante destacar que Messi ya se ha convertido en el goleador histórico de estos torneos, alcanzando la impresionante cifra de 19 tantos.

Rotaciones estratégicas y la mirada puesta en octavos

Las dos victorias iniciales le permitieron a Scaloni oxigenar a la plantilla y el entrenador no desaprovechó la oportunidad. Jugadores habituales como Montiel, Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina, De Paul, Enzo Fernández y Nicolás González descansaron ante Jordania, al igual que los porteros Juan Musso y Gerónimo Rulli.

El seleccionador valoró positivamente esta gestión de minutos y el rendimiento del grupo tras el último juego de la Albiceleste, afirmando que "estamos contentos más que nada porque les dimos minutos a todos los jugadores, la verdad se lo merecen, ha sido muy bueno que jueguen el Mundial".

Sobre las modificaciones en la línea defensiva, el técnico agregó que "el equipo necesitaba esto y los jugadores cumplieron, no queríamos arriesgar a Nahuel (Molina) ni a Gonzalo (Montiel)". Scaloni justificó su decisión de utilizar a Exequiel Palacios como lateral por el sector derecho al señalar que "ellos juegan en una posición difícil, aún deben recuperarse bien y no queremos tener algún problema en ese puesto".

Finalmente, el estratega apuntó que su equipo está bien y lanzó un mensaje remarcando que "ahora empieza otra etapa del Mundial. Ahora viene lo bueno".

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Los octavos de final tienen lugar para uno solo, y quien logre clasificarse a dicha instancia se medirá allí con el vencedor de la serie que pondrá cara a cara a Australia y Egipto, quienes se enfrentarán el mismo día en la ciudad de Dallas.