Keylor Navas llegará al partido ante España con más de cinco meses de inactividad

El último partido que disputó el portero costarricense fue en junio contra Nueva Zelanda El ex del Real Madrid no cuenta para Galtier en el PSG

España debutará en Qatar 2022 en menos de una semana. En frente tendrá a la Selección de Costa Rica, que se persona en Oriente Medio con Keylor Navas como principal carta de presentación. No obstante, el arquero tico llegará a tierras qataríes con un importante hándicap en sus espaldas: no disputa un partido, oficial o amistoso, desde hace más de cinco meses.

La última vez que el portero costarricense jugó un partido fue el 14 de junio, en la repesca mundialista contra Nueva Zelanda (1-0). Tras ese encuentro, que significó la clasificación tica a la Copa del Mundo, el ex jugador del Real Madrid no ha vuelto a defender el arco ni de su club ni selección. Desde entonces, Costa Rica jugó tres amistosos de preparación para el Mundial: contra Corea del Sur (2-2), Uzbekistán (2-1) y Nigeria (2-1).

El técnico de los costarricenses, el colombiano Luis Fernando Suárez, no convocó a Keylor para esos tres encuentros porque "no tenía necesidad de probarlo". La idea era que Navas no se ausentara de los entrenamientos con el PSG y pudiera ganarse la confianza de su nuevo entrenador, Cristophe Galtier. Sin embargo, esa estrategia no funcionó porque el portero tico no cuenta para Galtier: el estratega francés nada más confía en Donnarumma y ha condenado al portero tico al ostracismo.

Costa Rica iba a jugar este jueves un amistoso contra Irak, el último ensayo de preparación previo a Qatar, con Keylor como titular. No obstante, los ticos cancelaron el partido de última hora por un presunto malentendido con los iraquíes sobre la entrada de sus jugadores al país asiático (no querían que se les sellara el pasaporte). Por lo tanto, el encuentro contra España del próximo miércoles será el primero del costarricense en casi medio año.