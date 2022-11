El Barça fichará en enero El club no puede equivocarse y la economía no está para dispendios

Sí, el Barça fichará en enero. El Mundial es un gran escaparate.

Eso sí, conviene no hacerse trampas al solitario, ni generar falsas expectativas.

No sobra un euro, el club no puede equivocarse y la economía no está para dispendios, ni caprichos, ni cromos caros.

Mateu Alemany ya tiene la receta: Agentes libres, cesiones o traspasos a bajo coste.