Ancelotti: "España es una de las favoritas, pero no es la única candidata"

Carlo Ancelotti habla para los suyos, en este caso la Seleção. Es consciente de que la Canarinha ha llegado con muy poco margen de preparación a este Mundial, porque solo ha tenido doce meses para esbozar un equipo que ha sido golpeado por las lesiones… no hay que olvidar que del teórico once titular se han caído Éder Militão, Rodrygo y Estêvão, a los que hay que sumar los laterales derechos Vanderson y Wesley, este último desconvocado esta última semana.

El técnico italiano trabaja a contrarreloj para conformar un equipo no solo desde el punto de vista táctico y físico, sino también en el apartado mental. Y aquí la misión es convencer a sus jugadores de que Brasil tiene opciones reales de luchar por el Hexa.

Por eso, cuando le preguntaron por España, rebajó la euforia: "Es una de las favoritas al título, pero no de forma muy clara —matizó—. Hay otras candidatas, porque este va a ser un Mundial muy equilibrado en el que muchos equipos tienen la posibilidad de competir por el título".. Y uno de ellos es Brasil.

En esta misma línea, completó: "Estamos convencidos de que podemos competir con cualquier equipo del mundo. Tenemos calidad, experiencia y un grupo con confianza".

Disfrutar del Mundial

Brasil echa a andar este sábado en Nueva Jersey en el partido más complicado de la primera fase ante un Marruecos correoso, que ya demostró en Qatar 2022 que está para grandes torneos.

La Seleção será muy exigida. "Necesitamos hacer un partido muy completo en todos los aspectos. Esto incluye tanto el aspecto ofensivo como el defensivo, las transiciones y aprovechar el balón parado, donde somos muy fuertes. Marruecos es uno de los mejores equipos de África. No entraré en la polémica de si son o no campeones, pero son un gran equipo", apuntó.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, dirige un entrenamiento / EFE/Angel Colmenares

Carletto está encantado de estar en el Mundial, donde se estrena como seleccionador. "Es una situación nueva en mi carrera y es un lujo poder representar a Brasil. Lo haré con responsabilidad y honor. Quiero aprovechar este momento y vivirlo con alegría y felicidad. De verdad, es un momento muy bonito de mi historia".

El técnico italiano es consciente de que la batalla táctica con los Leones del Atlas estará en quién tenga el balón. "La posesión siempre es importante, pero no nos olvidemos de que la estadística más importante en el fútbol son los goles. Habrá momentos en que perderemos la pelota y tendremos que estar compactos. Marruecos te puede crear problemas si no estás preparado porque tiene mucha calidad", expuso.

Una Canarinha, con matices y recursos

Carlo Ancelotti no avanzó el once titular, aunque toda la prensa brasileña coincide en que será el formado por Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Jr. y Matheus Cunha. Llama la atención que ocho de ellos estuvieron con Tite en el estreno en Qatar 2022.

Carlo Ancelotti en uno de los entrenamientos previos al Brasil-Marruecos / Rafael Ribeiro/CBF

"Muchos están centrados en el equipo inicial, pero yo pienso en todo el partido de forma completa. Y, a nivel individual, contamos con una plantilla con mucha calidad y matices. Creo que tenemos un banquillo en el que hay muchos grandes jugadores que, en los últimos partidos, cuando han entrado, han cambiado la dinámica. Esto lo tenemos que tener en cuenta", avisó.