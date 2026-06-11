Secciones

Es noticia
Joan GarciaViniciusNico WilliamsJulián ÁlvarezTopuria vs GaethjeMéxico - SudáfricaInauguración Mundial 2026Final playoff Primera DivisionLeo MessiLamine YamalEtapa 5 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Pogacar TourMercado de fichajesBarça Final Four Champions League balonmanoNoticias BarçaCuándo juega EspañaBarça - La Laguna TenerifeHorarios F1 BarcelonaFinal Four balonmanoMadre TopuriaRafa NadalCañizaresBorja IglesiasSeguridad SocialSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Raphinha sobre Ancelotti: “Espero hacer ahora a favor de él todo lo que hice en su contra”

Raphinha sobre Ancelotti: “Espero hacer ahora a favor de él todo lo que hice en su contra”

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raphinha sobre Ancelotti: “Espero hacer ahora a favor de él todo lo que hice en su contra”

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

Raphinha se ha mostrado hoy totalmente comprometido con la selección brasileña y con su técnico Carlo Ancelotti. “Espero todo lo que hice contra él, hacerlo ahora a favor de él…Siempre daré lo mejor de mí, física y técnicamente, por la selección y para conseguir resultados, no solo para él, sino para el grupo, que realmente se lo merece", ha dicho en una comparecencia ante los medios.

TEMAS