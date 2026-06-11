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Raphinha sobre Ancelotti: “Espero hacer ahora a favor de él todo lo que hice en su contra”
Raphinha se ha mostrado hoy totalmente comprometido con la selección brasileña y con su técnico Carlo Ancelotti. “Espero todo lo que hice contra él, hacerlo ahora a favor de él…Siempre daré lo mejor de mí, física y técnicamente, por la selección y para conseguir resultados, no solo para él, sino para el grupo, que realmente se lo merece", ha dicho en una comparecencia ante los medios.