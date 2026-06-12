Vinícius Jr. aparca su renovación y evita pronunciarse hasta después del Mundial

Vinícius Júnior tiene la sartén por el mango y es quien marca los tiempos. En un año expira su contrato y quien ahora tiene prisa es el Real Madrid y Florentino Pérez, que no hizo los deberes a tiempo y pretende cerrar su renovación cuanto antes.

"Estoy en la selección. Lo que tenga que hablar del Madrid lo haré la próxima temporada. Estoy centrado aquí para hacer una excelente competición", expuso el delantero carioca en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, en la previa del Brasil-Marruecos, que marcará el pistoletazo de salida del Mundial 2026.

Ni el fichaje ya oficial de José Mourinho ni la incorporación, prácticamente cerrada, de Bernardo Silva han incidido lo más mínimo en Vinícius Jr., que no quiere saber nada del día a día del Real Madrid, por mucho ruido mediático que haga la prensa madridista para tapar el fracaso del 'Nadaplete'.

La única referencia merengue que se permitió VIni fue cuando habló de Carlo Ancelotti, por el que siente auténtica devoción. "Tenerlo aquí me da muchísima confianza. Es un entrenador que me da libertad para jugar. Espero hacer lo mismo que hice con él en el Real Madrid ahora con Brasil y en este Mundial", dijo.

El '7' de Brasil (el '10' ha regresado a su dueño, Neymar Jr.) considera que llega a esta Copa del Mundo en el cénit de su carrera. "Este es el momento más especial de mi vida. No he tenido ninguna lesión esta temporada y he hecho una gran preparación", indicó.

Y añadió en un tono mesiánico: "Nací preparado. Siempre tuve que superar muchas dificultades en mi vida. En este momento, no tengo que quejarme de nada, sino ir a por todas para hacer un torneo que puede cambiar mi vida y la de todos los que estamos aquí".

Un discurso triunfalista

Vinícius salió ante la prensa de todo el planeta a vender optimismo. Sus palabras, más allá de tener una repercusión planetaria, iban dirigidas a la 'torcida', muy alicaída, que no tiene muchas esperanzas depositadas en esta Seleção. "Llegamos para ser campeones, estamos en el nivel de las grandes selecciones que hay aquí", aseguró.

El jugador del Real Madrid, que es líder deportivo de la Canarinha al lado de Raphinha, quiso levantar los ánimos. "Contamos con un gran equipo, con una gran plantilla y, cuando llegas a un Mundial, el mercado se pone a cero para todos. No vale nada lo que ocurrió antes, solo lo que ocurra a partir de ahora", declaró, mientras remarcaba: "Estamos aquí para hacer historia".

De Marruecos, el primer adversario y el más complicado de la primera fase, el atacante carioca tuvo palabras de elogio. "Cuenta con grandes jugadores —afirmó—. Brahim juega conmigo en Madrid, Hakimi viene de ganar otra Champions. En los últimos años han crecido mucho y este sábado tendremos un gran equipo delante. Será un gran partido".