Ancelotti define el once titular de Brasil y todos hablan de lo mismo

Carlo Ancelotti ya ha definido cuál será el equipo titular de Brasil para el estreno en el Mundial 2026 ante Marruecos, la madrugada del sábado al domingo en Nueva Jersey.

El traspié de la desconvocatoria de Wesley, que se rompió en el amistoso contra Egipto y fue sustituido por el mediocentro Éderson, ha tenido como consecuencia que Danilo, el veterano jugador del Flamengo y el teórico suplente, haya sido ascendido al lateral derecho.

De esta forma, la Canarinha formará con Alisson bajo palos, una línea de cuatro atrás formada por la 'dupla' de centrales Marquinhos y Gabriel Magalhães y los dos laterales del Flamengo, los cuestionados Danilo y Alex Sandro. En el medio del campo, finalmente, Ancelotti opta por introducir un nuevo efectivo, el también flamenguista Lucas Paquetá, que acompañará al doble pivote formado por Casemiro y Bruno Guimarães. Y arriba, habrá un tridente ofensivo con Raphinha y Vinícius en los dos flancos y Matheus Cunha, de falso '9', con la misión de recomponer la medular cuando los canarinhos pierdan el balón.

Guimaraes, agradecido por la confianza de Ancelotti en él / X

Es un 4-3-3 que se transforma en un 4-4-2 en tareas defensivas, con los dos extremos como referencias ofensivas y dando más consistencia al trabajo de contención, que es uno de los puntos débiles de la Canarinha. "Si defendemos bien, aumentaremos considerablemente nuestras opciones de ganar, porque arriba contamos con mucho talento", apuntaba Raphinha este miércoles en rueda de prensa.

Neymar Jr., que sigue de baja y sin haber entrenado con el grupo ni un solo día, no está ni se le espera. Su aportación será residual en su cuarto Mundial. Podría tener minutos contra Haití, que es el compromiso más asequible de la primera fase, pero nadie se echaría las manos a la cabeza si solo está para el duelo contra Escocia.

Neymar Jr. entrenándose en el gimnasio para recuperarse de su lesión / CBF

La comparación, odiosa, con 2022

Una vez definido el equipo ante Marruecos, los internautas brasileños, que viven con muchísima pasión todo lo que hace referencia al Mundial, se percataron de un detalle que no es menor. Ancelotti sacará en su estreno mundialista un equipo donde ocho futbolistas ya estuvieron en el debut en Qatar 2022, cuando Brasil ganó 2-0 a Serbia, con doblete de Richarlison.

En aquella ocasión, Tite formó un conjunto con: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Vinícius Jr., Neymar Jr. y Richarlison.

Los 'torcedores' se cuestionan de qué ha servido este tortuoso ciclo mundialista, en el que Brasil ha tenido cuatro seleccionadores (el interino Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior y, desde mayo de 2025, Carlo Ancelotti), si al final la Canarinha presenta una formación que, en su esencia, es casi una fotocopia de cuatro años atrás.

No ha habido la renovación deseada y el conjunto que saltará al césped del MetLife Stadium es mucho peor porque cuenta con varios jugadores que están en la recta final de su carrera y lejos de su mejor versión.

Este es el caso de los dos laterales, Danilo (34 años y cumplirá los 35 en julio) y Alex Sandro (35 años), que llevan un 2026 aciago en el Flamengo y que solo están en el Mundial porque son cargos de confianza de Ancelotti. La 'torcida' no los quiere.

Casemiro (34 años) estaba ya 'jubilado' de la Seleção hasta que lo recuperó Carletto y le regaló las llaves del vestuario y el mando en el centro del campo. El día 30 se desvinculará del Manchester United y se irá a la MLS como agente libre (lo quiere, y mucho, el Inter Miami), lo que escenifica que está al final de su carrera y ya no está para esfuerzos de altísima exigencia.

Quien también ocupa un lugar central en la diana de las críticas es el portero Alisson, que jugará su tercer Mundial como titular. El cancerbero gaucho viene de una campaña muy complicada en el Liverpool, donde ha sufrido dos lesiones en la región de los abductores que, en su cómputo global, lo han apartado cuatro meses de los terrenos de juego. Ha sido muy criticado por haberse presentado a la concentración de la Canarinha ya no solo fuera de forma, sino con sobrepeso.

Alisson entrenando con Brasil para preparar el Mundial / CBF

En el otro lado de la balanza, solo están Raphinha y Vinícius Jr., que se han consagrado en el Barça y el Real Madrid como futbolistas de referencia mundial. De su rendimiento dependen, en buena medida, las posibilidades de hacer un buen papel de una Seleção que llega desacreditada al Mundial, quizá como nunca antes se había visto.