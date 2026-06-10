"Mientras el cuerpo me lo permita, lo daré todo por el Barça"

Raphinha va a tumba abierta, en el campo, en los entrenamientos y en sus comparecencias públicas. Es uno de los líderes del Barça y de la Seleção. Se lo ha ganado a pulso con su profesionalidad y su fuerte personalidad.

Ahora tiene a más de 200 millones de compatriotas pendientes de él. El delantero gaucho, junto a Vinícius Jr., es uno de los dos futbolistas llamados a marcar las diferencias en una Canarinha algo desacreditada y que llega al Mundial corta de preparación y con solo doce meses de trabajo de Carlo Ancelotti como seleccionador.

En Nueva Jersey, el blaugrana tomó la palabra antes del debut la madrugada del sábado al domingo ante Marruecos. Habló de su orgullo por vestir la camiseta del Barça y de Brasil y expuso su filosofía con un tono de líder que contagia optimismo.

"Mientras el cuerpo me aguante y me lo permita, seguiré dándolo todo y dando lo mejor de mí mismo en el Barça... y también en la Seleção", dijo.

Raphinha en una acción ofensiva en el amistoso Brasil Egipto / CBF

"Soy una persona que me exijo muchísimo, mucho más de lo que puedan exigirme cualquier entrenador o aficionado. Intento ponerme a prueba constantemente para descubrir hasta dónde puedo llegar. Lo llevo haciendo toda mi carrera, ahora en el Barça y con Brasil", expuso.

Raphinha sabe que se ha ganado el respeto del mundo del fútbol, fundamentalmente, por sus actuaciones en el Barça de Hansi Flick. Sabe cuál es el camino a tomar.

"En el Barça he rendido mucho más que con Brasil. No soy hipócrita. Ahora mi reto es llegar al mismo nivel que he logrado en Barcelona con la Seleção", apuntó.

"He aportado mucho en la Seleção y, en este último ciclo, he mostrado un buen nivel de juego. Si ahora me exigen que juegue como en el Barça, me lo tomo como un elogio, porque significa que tengo la capacidad de hacerlo", sentenció.

La hora de superar las lesiones

Rapha ha vivido una última temporada dura a nivel personal, por las varias lesiones que le han impedido jugar con la regularidad que desearía. Ahora, en el stage de preparación de Brasil en Nueva Jersey, trabaja al máximo para recuperar su mejor versión.

Raphinha, una de las piezas claves de Brasil en el Mundial / CBF

"Es verdad que me he perdido la mitad de los partidos de Brasil en los que Ancelotti ha sido el seleccionador. Me ha dolido mucho, porque yo siempre quiero jugar, en el Barça y en mi selección. Ahora quiero darlo todo, por el técnico y por el grupo", dijo.

El gaucho habló de su buena sintonía con Carletto. "Creo que él está muy satisfecho con mi aportación a la Seleção tanto en los partidos como en los entrenamientos", reconoció.

"Siempre tuvimos una buena relación que empezó cuando él entrenaba en el Real Madrid y se enfrentaba a nosotros. Hay un respeto mutuo. Afortunadamente, jugando con el Barça contra él, tuve grandes actuaciones. Ahora ha llegado el momento de hacerlo con Brasil, teniéndolo a mi lado y remando juntos", indicó.

Acepta la presión y cree en el favoritismo de Brasil

El Barça ha cambiado a Raphinha. Es el Spotify Camp Nou donde se ha consagrado en la élite mundial y donde ha alcanzado su cénit. "Gracias a mi momento en el Barcelona y a la experiencia que he acumulado estos últimos años jugando allí, ahora me siento mucho más preparado para afrontar este segundo Mundial de mi carrera", declaró.

"Brasil —prosiguió— es la única selección que ha ganado cinco veces y, si no estás preparado para soportar la presión que conlleva esto, no puedes jugar un torneo de este nivel. Yo acepto el reto. Y creo que hemos hecho una muy buena preparación y que somos favoritos al título".

Raphinha considera que la clave de ganar un torneo corto y "con muchas trampas" es "minimizar los errores que puedas cometer". "Nosotros tenemos un gran ataque, esto es indudable. Ahora tenemos que centrarnos en mejorar y ajustar los mecanismos defensivos. Si lo logramos será un gran punto a favor nuestro, porque creo que arriba siempre marcaremos".