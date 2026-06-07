Oficial: Ancelotti desconvoca a Wesley y apuesta por una alternativa que nadie esperaba

Pintaba muy mal lo de Wesley. El jugador de la Roma se retiró este sábado en el minuto 17 del amistoso Brasil-Egipto, que ganaron los canarinhos por 2-1 en Cleveland (Estados Unidos) gracias a un último gol de Endrick, que aprovechó una asistencia de Raphinha. En su lugar, tuvo que entrar Danilo, que es suplente en el Flamengo y que solo ha sido convocado para jugar el Mundial porque es un hombre de confianza de Carlo Ancelotti y no por su rendimiento deportivo.

Wesley sintió un pinchazo en la zona de los abductores de la pierna izquierda. Lloró copiosamente en el banquillo y fue consolado por sus compañeros y los médicos de la Seleção. Salió cogeando del estadio.

Y este domingo, tras hacerse unas pruebas de imagen en Nueva Jersey, la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ha confirmado lo que era un secreto a voces: que sufre una ruptura muscular, lo que ha desembocado en su desconvocatoria.

A Carlo Ancelotti ya le preguntaron el sábado en el postpartido sobre qué perfil de sustituto llamaría, pero, zorro viejo, el ex técnico del Real Madrid echó balones fuera y aseguró que había tiempo suficiente para que el jugador de la Roma se recuperara.

En la prelista de 55 nombres que Brasil envió a la FIFA figuraban como laterales derechos Paulo Henrique (Vasco da Gama) y Vitinho (Botafogo), a quien había dirigido el año pasado Davide Ancelotti cuando cogió las riendas del histórico club carioca.

Al final, Ancelotti padre ha optado por Éderson. O sea, un mediocentro de oficio, muy físico, en lugar de un lateral derecho. Nadie esperaba semejante movimiento.

La maldición del lateral derecho

Brasil afronta el Mundial solo con un lateral derecho: Danilo, que en el Flamengo, cuando juega, ya lo hace como central. Esta está siendo una posición maldita para la Seleção. Los dos jugadores que tenían que estar en esta Copa del Mundo han sido baja por lesión: Éder Militão, que contaba con la plena confianza de Carletto e iba a ser el titular, y Vanderson (Mónaco). Ahora cae la tercera opción, Wesley, que, al final, era el que jugaría el campeonato en el once inicial.

Militão tenia que ser el lateral derecho de Brasil en el Mundial / DAZN

Ante esta plaga de lesiones, es muy posible que Ancelotti releve en el flanco derecho de la defensa a Danilo con un central. Ibáñez ya fue probado allí en la fecha FIFA de marzo, aunque el invento no acabó de convencer a nadie.

La llamada de Éderson también puede interpretarse como una rectificación del propio técnico italiano, que solo se había llevado a Estados Unidos a cinco centrocampistas (Casemiro, Danilo, Bruno Guimarães, Danilo Oliveira y Lucas Paquetá). Con el futuro jugador del Manchester United, que pagará 40,5 millones a la Atalanta por su traspaso y que estaba en la agenda del Atleti, Brasil gana muchísimo más empaque en la zona ancha, que es uno de los puntos débiles de la Seleção.

Éderson es un pivote con un gran despliegue físico / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

Durante los doce meses que Ancelotti lleva al cargo de la Canarinha, ha sido incapaz de conformar un centro del campo de garantías. El italiano ha optado por el vértigo, dando entrada a un cuarteto ofensivo, lo que obliga a alguno de sus delanteros a sacrificarse en la recomposición. Normalmente es Matheus Cunha (Manchester United) quien realiza este papel. Este sábado, Brasil jugó con un 4-4-2 y Raphinha, por la izquierda, y Lucas Paquetá, por la derecha, intentaron dar algo más de control, como ocurrió durante dos tercios del encuentro.

No sería ninguna sorpresa que Éderson, que solo ha sido internacional en tres ocasiones, acabe ganando protagonismo, aunque haya sido el último en llegar. Este lunes lo esperan en la concentración en Nueva Jersey. O Brasil refuerza la zona ancha o sus opciones de intentar hacer un buen Mundial se esfumarán muy rápidamente.