La emisión del Mundial femenino, en duda

El presidente de la FIFA ha asegurado que no venderá los derechos del Mundial si las ofertas de las televisiones "siguen sin ser justas" Infantino ha señalado al 'Big 5' europeo: España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido no han hecho ofertas competitivas por los derechos de retransmisión

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha vuelto a poner en el punto de mira a las grandes televisiones europeas. Durante el Making Trade Score for Women, celebrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), Infantino se reunió con la Directora General de la OMC y hablaron sobre los derechos de retransmisión del Mundial femenino.

Infantino asegura que la FIFA ha dado un paso adelante muy importante en luchar por conseguir la equidad en el futbol. Sin ir más allá, han aumentado a 152 millones el premio en metálico que se repartirá entre las 32 selecciones que compiten en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Esta cifra triplica el premio que se repartió en 2019 y es diez veces mayor que en 2015, cuando aún no se encontraba al mando de la Federación.

El presidente de la organización, sin embargo, no siente ese esfuerzo por parte de las televisiones, a quienes ha acusado de no realizar ofertas competitivas por la compra de los derechos de difusión del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, a pesar del aumento de interés del público: "Las ofertas de los organismos de radiodifusión, principalmente en los países europeos 'Big 5', siguen siendo muy decepcionantes y simplemente no son aceptables según cuatro criterios".

Estos son los criterios en cuestión:

"Por nuestra apuesta por promover acciones hacia la igualdad de condiciones y retribuciones".

"En segundo lugar, las emisoras públicas en particular tienen el deber de promover e invertir en el deporte femenino". De hecho, Infantino ha asegurado que todos los ingresos de la FIFA en concepto de derechos de retransmisión del Mundial de este verano se reinvertirían exclusivamente para potenciar el fútbol femenino.

"En tercer lugar, las cifras de audiencia de la Copa Mundial Femenina de la FIFA son del 50% al 60% de la Copa Mundial de la FIFA masculina (que a su vez son las más altas de cualquier evento). Sin embargo, las ofertas de las emisoras en los '5 grandes' países europeos para la FIFA Copa Mundial Femenina son de 20 a 100 veces más bajos que para la Copa Mundial de la FIFA masculina".

"Finalmente, y concretamente, mientras que los organismos de radiodifusión pagan 100-200 millones de dólares por la Copa Mundial de la FIFA masculina, solo ofrecen 1-10 millones de dólares para la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Es una bofetada para todas las grandes jugadoras de la Copa Mundial Femenina de la FIFA y, de hecho, para todas las mujeres del mundo".

Infantino es tajante: si no llegan ofertas competitivas, la FIFA no venderá los derechos de televisión. "Para ser muy claros, es nuestra obligación moral y legal no subestimar la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Por lo tanto, si las ofertas siguen sin ser justas (hacia las mujeres y el fútbol femenino), nos veremos obligados a no transmitir la Copa Mundial Femenina de la FIFA", ha declarado.

Finalmente, el presidente de la Federación termina con un llamamiento en pro del fútbol femenino: "A todos los jugadores (mujeres y hombres), seguidores, oficiales de fútbol, presidentes, primeros ministros, políticos y periodistas de todo el mundo para que se unan a nosotros y apoyen este llamado a una remuneración justa del fútbol femenino. ¡Las mujeres se lo merecen! ¡Así de simple!".