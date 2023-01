Las fechas clave de 2023 en el fútbol femenino

En verano se disputará el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, con la incógnita de las jugadoras españolas que lo disputarán El primer fin de semana de junio se jugará la final de la Champions League para concluir la temporada antes de la cita mundialista

El Barça empezará el 2023 con, como mínimo, seis partidos en 22 días, cuando se competirán tres torneos distintos. Este nuevo año será intenso también para el resto de equipos. En el horizonte, el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

La Liga F inaugurará el año el próximo fin de semana del 7 y 8 de enero. Entre los días 10, 11 y 12 se disputarán los octavos de final de la Copa de la Reina.

El primer mes seguirá con la fase final de la Supercopa de España en el Estadio Romano José Fouto de Mérida entre los días 18 y 19, cuando se jugarán las dos semifinales, mientras que la final será el día 22.

Al volver de esta, el miércoles 25 se recuperará la jornada del fin de semana, y terminará el mes con la decimoséptima jornada liguera.

El día 1 el Barça y el Real Madrid recuperarán la jornada 13 que no pudieron disputar porque se jugó la fase de grupos de la Champions League. El día 10 se sortearán los enfrentamientos europeos; y el fin de semana del 11 y 12 será el último del mes dedicado a la liga, ya que del día 13 al 22, se concentrarán con el combinado nacional las jugadoras internacionales que sean convocadas.

También en febrero Camerún, Chile, Taipéi Chino, Haití, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Portugal, Senegal y Tailandia lucharán por tres plazas en la Copa Mundial Femenina. El día 23 se entregará el premio The Best a la mejor jugadora de la FIFA.

En marzo llegará la normalidad para la competición local, pero el día 8 se continuará con los cuartos de final de la Copa de la Reina. Entre el 21-22, y el 29-30, el Barça, el único conjunto español vivo en la competición europea, se verá las caras con el PSG, Olympique de Lyon o el AS Roma en los cuartos de final de la Champions League.

La Semana Santa estará marcada por la vigesimocuarta jornada liguera, seguida de compromisos internacionales hasta el día 11. Los dos últimos fines de semana del cuarto mes se disputarán las semifinales de la competición europea, a la espera de saber si el Barça conseguirá la clasificación para esta.

Se recuperarán los partidos de las jornadas 26 y 27 que podría perderse el club azulgrana si disputa las semifinales de Champions, a la vez que los fines de semana continuará la liga, que terminará el 21 de mayo. Del día 23 hasta el 28 se decidirá el conjunto que conquiste la Copa de la Reina en formato de final four.

El sexto mes empezará con los dos mejores equipos de Europa. El día 3 de junio a las 18:00h se disputará la final de la Champions League en el Estadio del PSV, en Eindhoven. Además, se conocerán las jugadoras que viajarán al otro lado del charco para disputar el Mundial organizado por la FIFA.

El 20 de julio empezará la Copa Mundial que se disputará en Australia y Nueva Zelanda. Una cita histórica, ya que será la primera vez que son 32 las selecciones participantes, mientras que en las anteriores ediciones fueron 24.

España, que pasa por un mal momento reputacional con las 15 mejores jugadoras negándose a someterse a las órdenes de Jorge Vilda, empezará su conquista del mundo el día 21 ante Costa Rica en Wellington a las 8:30h de la mañana (hora peninsular).

Seguirá su camino ante Zambia el miércoles 26 en Auckland a la misma hora, y finalizará la fase de grupos el 31 de julio contra Japón otra vez en Wellington a las 08:00h (en España).

