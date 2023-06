Tänak comienza al frente en el Rally de Kenia

El estonio Ott Tänak se impone en la Superespecial que ha abierto este jueves el Rally Safari en Nairobi y se coloca como primer líder Dani Sordo ha sido penalizado con 10 segundos por adelantarse en la salida y cede 15.9 respecto al líder de la prueba africana

El estonio Ott Tänak (M-Sport Ford) se ha situado como primer líder del Rally Safari de Kenia, este jueves, al término de la Superespecial que ha abierto la prueba en Nairob. A una décima, en segunda posición, marcha el francés Sébastien Ogier (Toyota) mientras que el finlandés Kalle Rovanperä (Toyota), líder del Mundial y vencedor en Kenia el año pasado, es tercero a 2,4 segundos.

Desde el regreso del Safari Rally al Mundial en 2021, la prueba comienza con esta 'Superespecial' de 4,84 kilómetros en Kasanari, un barrio de Nairobi, con un formato de carrera al esprint entre dos pilotos, en pistas de tierra paralelas. El Presidente de Kenia, William Ruto ha dado el pistoletazo de salida a la 70ª edición del rally.

