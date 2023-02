Vettel reclama valentía a los pilotos ante la prohibición de la FIA

La FIA ha prohibido usar las carreras como escenario de reivindicaciones políticas y sociales El expiloto alemán ha mostrado su rechazo a este 'sinsentido' de la FIA

La prohibición de la FIA a usar las carreras como escenario de reivindicaciones políticas y sociales sigue levantando polémica. El máximo organismo impide desde esta temporada lucir camisetas o símbolos con carga política o social si no se han acordado previamente. Ante esto, diferentes pilotos y expilotos han mostrado su insatisfacción por la medida tomada.

El último caso ha sido el del alemán, Sebastian Vettel. El expiloto de Red Bull o Ferrari, a través de unas declaraciones a AutoBild, ha mostrado su rechazo, "esas normas son una tontería", añadiendo que "hemos visto en los últimos años que más y más personas se posicionan. No tiene mucho sentido ir en contra de eso ahora".

El excampeón mundial no únicamente ha atacado a la FIA, también ha reclamado valentía a los pilotos de la parrilla, "espero que los pilotos sigan teniendo el valor de defender su opinión y expresarla".

Asimismo, el piloto de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton, avisó de que "si no puedo defender los derechos humanos y no puedo continuar con lo que he estado haciendo estos años, prefiero no correr más".