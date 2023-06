Trabajo a contrarreloj en el box de Sainz

Los mecánicos de Ferrari han reparado las principales áreas dañadas en el accidente de Sainz durante los libres 3 El madrileño, que ha sido llamado a comisarios por una acción con Albon, no penaliza por los cambios efectuados en su monoplaza

Todo apunta que el accidente sufrido por Carlos Sainz durante la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá no tendrá consecuencias graves y que el piloto madrileño podrá tomar parte en la clasificación que arranca en poco más de 40 minutos.

Según ha informado el analista de DAZN Albert Fábrega desde el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, los mecánicos de Ferrari ya han conseguido reparar las principales áreas que se han dañado en el fuerte impacto del coche de Sainz contra las barreras de protección de la curva 1 en los compases finales de los Libres 3.

"Trabajan a fondo en el coche de Sainz. Suspension delantera y cambio montados. No penaliza. Debería estar listo para quali", ha anunciado Fábrega en su cuenta de twitter, ilustrando esta información con imágenes de los de Maranello en el box del 55.

