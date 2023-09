¿Por qué Sainz gana con Ferrari y Leclerc se desespera?

El piloto monegasco atribuye la diferencia de resultados con Sainz al estilo de pilotaje de cada uno "No me siento completamente cómodo en este momento. Hay demasiado subviraje para mi gusto y me cuesta sortearlo", explica ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Carlos Sainz está sacando 'petróleo' del monoplaza de Ferrari SF-23 desde que terminaron las vacaciones. Quinto en Zandvoort, tercero en Monza y primero en Singapur, el madrileño ha encontrado al fín la recompensa a su trabajo desde que empezó la temporada. El madrileño es quinto en el Mundial de pilotos y Ferrari ya es tercero en el campeonato de constructores, con el subcampeonato a tiro. Charles Leclerc está a 19 puntos de su compañero y sigue peleandose con un coche que se le atraganta.

El monegasco atribuye la diferencia con Sainz al estilo de pilotaje de cada uno. Está satisfecho con el éxito del madrileño y considera que le empuja a entender mejor el comportamiento del monoplaza, aunque a nivel personal se desespera.

"Carlos, en Monza y Singapur, ha sido muy, muy fuerte. Es genial tenerlo en esta forma porque también me empuja a comprender un poco más mi estilo de pilotaje y a tratar de adaptarlo a este coche", apunta Leclerc, que reconoce sus problemas.

"No me siento completamente cómodo en este momento. Hay demasiado subviraje para mi gusto y me cuesta sortearlo. Debido a la imprevisibilidad del coche, no puedo tener el sobreviraje que quiero. Así que queda un poco de trabajo por hacer, pero ante todo es fantástico ver que al menos la competitividad parece estar a la altura", añade el piloto monegasco.

"Pilotar el SF-23 fue un desafío ya desde la primera carrera, simplemente porque tenemos un coche muy impredecible. Necesitamos ir sobre seguro en cuanto al equilibrio, porque no podemos correr con mucho agarre delante. No es que sea un coche con subviraje, sino que hay que forzarlo para que sea predecible. Y esto es un poco complicado», afirma Leclerc.

Con todo, Charles confía en que la racha de Ferrari continúe este fin de semana: "Realmente espero que sea posible repetir la victoria en Suzuka. Tengo muchas ganas de que suceda, porque si lo hacemos, sería una muy buena señal para el futuro. Creo que Red Bull siempre es el principal rival a batir y creo que en Japón volverán a donde solían estar. Quiero decir, que debemos ver si realmente hemos entendido tanto y si hemos un gran paso adelante", concluye.