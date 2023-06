Mercedes 'asusta' en Canadá, con Sainz y Alonso a su estela

Hamilton y Russell han confirmado el salto cualitativo de Barcelona y han sido los más rápidos el primer día de entrenamientos en Montreal Carlos Sainz se ha situado como el tercero el discordia, por delante de Fernando Alonso, aunque la lluvia prevista para este sábado puede alterar cualquier escenario

La segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá ha resultado mucho más productiva que la primera, abortada tras apenas cinco minutos de rodaje por una avería en las cámaras del circuito. Y ha terminado con los dos Mercedes al frente: Lewis Hamilton y George Russell, que en Barcelona dieron un salto adelante y escoltaron al líder del Mundial Max Verstappen en el podio, han confirmado que la actuación de Montmeló no fue un espejismo y han sido los más rápidos este viernes, con Hamilton (1.13.718), por delante de Russell, a solo 27 milésimas.

Carlos Sainz (1.13.844) ha sido el tercero en discordia pese a que Ferrari, que se volcó sin éxito en el Gran Premio de España, llega a Montreal sin ninguna novedad aerodinámica. En el extremo opuesto, Aston Martin ha centrado su apuesta en el desarrollo para la carrera en casa del propietario de la escudería Lawrence Stroll y tras el primer día de pruebas, Fernando Alonso se ha situado cuarto, a 3 décimas del tiempo de Hamilton. Leclerc y Verstappen completan, de momento, el top seis provisional.

Fernando Alonso, que ha salido a pista con menor carga aerodinámica que su compañero Lance Stroll para establecer comparaciones en las prestaciones, ha perdido algunos minutos en el box de Aston Martin al principio de la sesión para cambiar la configuración del sistema de refrigeración de los frenos traseros.

Cambios en configuración de refrigeración de frenos posteriores en Aston Martin.



Changes on rear brake cooling configuration on the Aston Martin#f1 #CanadianGP pic.twitter.com/zjZufk08R3